Rusya’nın en tehlikeli gemisi: Amiral Nahimov

'Military Watch' adlı ABD'nin askeri tarih dergisi, 2021’de Rus Donanması’nın yeniden hizmetine girecek ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov'un donatıldığı modern silahlar sayesinde Rusya’nın en tehlikeli savaş gemisi olabileceğini yazdı

'Military Watch' dergisinin yayımladığı habere göre, modernize edilen ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov’da çok sayıda seyir füzesi ve gemilerde kullanılmaya uyumlu S-400 füze savunma sistemi, ayrıca yeni elektronik harp sistemleri ile Kortik ve Redut uçaksavar füze ve topçu sistemleri yer alacak.

HARPOON'A GÖRE DAHA ÜSTÜN

Sputnik'in haberine göre kruvazörün başlıca gemisavar silahının Tsirkon hipersonik füzesi olacağı belirtilen yazıda, söz konusu füzenin bin kilometreye varan mesafelerdeki hedefleri (sesten 8 kat fazla olan) yaklaşık 8 Mach hızla imha edeceği ve bu özelliği ile ABD Donanması’nın kullandığı başlıca gemisavar füzesi olan Harpoon’a göre daha üstün olacağı vurgulandı.

UZAK MESAFEDEN HİPERSONİK FÜZE TEHDİDİ

“Kruvazörün kilit öneme sahip düşman hedeflerini aşırı mesafelerde hipersonik füzelerle tehdit etme yeteneği, onun belki de Rus Donanması'nın en tehlikeli savaş gemisi olmasını sağlıyor” bilgisinin paylaşıldığı haberde, Amiral Nahimov’un nükleer güç kullanan motorları sayesinde Rusya kıyılarının uzağında uzun süreli görev yapabileceği belirtildi.

1983'TE TEMELİ ATILDI, 1986'DAN BERİ DEVREDE

Proje 1144 ‘Orlan’ kapsamında üretilen Rus füze kruvazörü Amiral Nahimov’un 1992’den önceki adı ‘Kalinin’ idi.

17 Mayıs 1983’te Baltık tersanesinde yapımına başlanan gemi, Nisan 1986’da suya indirilmişti.

Aralık 1988’de Rus Donanması’nın hizmetine giren kruvazörün adı Nisan 1992’de Amiral Nahimov olarak değiştirilmişti.

Vira Haber