Rüzgar sörfü Dikili etabı nefesleri kesti

Türkiye Yelken Federasyonu – Deniz Ticaret Odası Rüzgâr Sörfü Slalom Türkiye Ligi’nin ikinci ayağı olan Dikili yarışları, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Dikili Belediyesi ev sahipliğinde 02-05 Ağustos tarihleri arasında Çandarlı Doğu Plajı’nda gerçekleştirildi. Başhakem Eşref Uzun gözetiminde 4 gün süren ve 78 sporcunun katıldığı yarışlarda ortaya konan mücadeleler adeta nefesleri kesti.

Son dönemde gerçekleştirdiği atılımlarla deniz, doğa, kültür, termal ve su sporları açısından Türk turizminin gözde kenti olan Dikili’de, 78 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen rüzgar sörfü yarışlarında dereceye girenler, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Dikili Belediye Meclis Üyesi Hakan Başaran, Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Taner Şen ve Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Özfer Uralp’ın katıldığı törenle kupalarını aldı.

Kadınlar kategorisinde Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Fulya Ünlü birinci olurken, Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü'nden Çağla Kubat Diaz ikinci, Mimar Sinan Rüzgâr Sörfü Kulübü'nden Nimet Tülümen de üçüncü oldu. U-20 Kızlar kategorisinde ise Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü'nden Nazlı Deniz Ürenli birinci, Çeşmealtı Rüzgar Sörfü Kulübü'nden Ayşe Su Aygüven ikinci olurken Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü'nden Ela Dönmez Kaçan da üçüncü sırayı aldı.

Erkekler kategorisinde Çeşmealtı Rüzgar Sörfü Kulübü'nden Erkan Morgan birincilik kürsüsüne çıkarken Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü'nden Jimmy Scot Diaz ikinci ve Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Ertuğrul İçingir üçüncü oldu. Genç Erkekler kategorisinde ise Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü'nden Ali Maga birinciliği göğüslerken, Aktif Rüzgar Sörfü ve Doğa Sporları Kulübü'nden Emin Gürsoy ikinci, Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Angeli Hacudi üçüncü sırayı elde etti.

Master kategorisinde ise birinciliği Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Tayfun Önür elde ederken Çeşmealtı Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü'nden Özfer Uralp ikinci, Yeni Foça Windsurf Yelken Spor Kulübü'nden Nadir Nizam üçüncü oldu.

Etkinliğe ilişkin konuşan Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, 4 gün boyunca çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaparak, büyük bir heyecan yaşadıklarını söyledi. Dikili ilçesinin tanıtımına ve gelişimine önemli katkılar sağlayıp, yaz sezonuna canlılık getiren Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi Çandarlı etabında sporcular ile spor kulüplerin beklentilerine en üst seviyede katkı verdiklerini dile getiren Tosun, "Ülkemizin çeşitli noktalarından 70 sporcu Dikili’ye geldi. Çandarlı Doğu Plajımızda izleyenlere keyif veren dişe diş mücadeleler sonunda zafere ulaşan sporcu kardeşlerimize ödüllerini törenle verdik. Dikili’mizin tanıtımına büyük yararı olan böylesine önemli bir organizasyonun kentimize kazandırılmasında büyük emekleri olan Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk başta olmak federasyon yetkililerine, hakemlerimize, sporcu kardeşlerime ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TYF-DTO Rüzgâr Sörfü Slalom Türkiye Ligi'nin üçüncü ayağı 20-21-22 ve 23 Eylül 2018 tarihlerinde Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde Alaçatı'da gerçekleştirilecek.

Vira Haber