Balıkçılar ‘Vira  Bismillah’ demek için gün sayıyor

Balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak olan yeni av sezonu dolayısıyla teknelerindeki bakım çalışmalarını tamamlamak üzere. Bu sezon avdan oldukça umutlu olduklarını belirten balıkçılar, şu ana kadar çok güzel belirtiler aldıklarını söylediler. Trabzon'un Yoroz Limanında teknelerini yeni sezona hazırlayan Şahin Balıkçılığın sahiplerinden Muhammet Şahin, geçmiş dönemde yaşadıkları örneklerin bir benzerini bu sezon yaşayacaklarını umut ettiklerini belirterek, "Yeni sezondan çok umutluyuz. Geçmiş dönemde örnekleri var şu an çingene palamudu çok miktarda görülüyor. İstanbul Boğazından Hopa'ya kadar her yerde var. Çok umutluyuz, olacağını düşünüyoruz. Mesela, 2005 yılında da bu zamanlarda balık görüldüğü zaman güzel balıkçılık olmuştu. Yine aynı beklentimiz var. İnşallah olacak. Şu an tekneleri karaya çektik bakımını yaptık, ağların tamirini yaptık. Personelimizi düzenledik 30-35 kadar personelimiz var. Hepsinin yeni sezon için bağlantılarını yaptık. Sürekli borçlanıyoruz, beklentimiz balık olacak hepsini karşılayacağız" dedi.

"AV GÜCÜMÜZ YÜKSELDİ, AV AZALDI"

Denizin de tıpkı karadaki mahsul gibi olduğunu kaydeden Şahin, son yıllarda av gücünün yükseldiğini ancak avın azaldığını ifade ederek, "Bu biraz doğa olayı ile bağlantılı. Karada nasıl fındık, sebze olmuyor deniz de bunun gibi bir şey. Yıllardan beri bunu araştırıyorlar, bize kimse diyemiyor ki bu sene olacak ya da olmayacak. Böyle bir öngörüyü kimse yapamıyor. Eylül 1'de denize çıkıyoruz, rastgele diyoruz, Allah verirse veriyor. Bugüne kadar ben hep böyle gördüm. Mesela geçmiş yıllarda özellikle 90'lı yıllarda kötü sezonlar geçti, daha sonra canlandı, büyüdü. Bu teşkilatlar 2000 yıllarda üstüne koydu şimdi birkaç senede bayağı bir düşüş var. Karadeniz'e göre tekne sayısı fazla. Karadeniz'in bu kadar yüksek kapasiteli tekneleri kaldıracak gücü yok. Hem tekne sayısı arttı hem de teknelerin ebadı büyüdü. Av gücümüz yükseldi, av azaldı. Yani tersi bir durum oldu" diye konuştu.

"DENİZDEKİ BALIK TUTMAYLA BİTMEZ"

Denizdeki balığın tutmayla bitmeyeceğini kaydeden Şahin, "Balık denizde tutmakla bitmez, yani bunu tuttuk bitirdik diye bir şey yok. Ortalama yılda Karadeniz'de 400 bin ton balık çıkıyor diyorlar. 400 bin tona baktığınız zaman bir petrol gemisi kadar. Yani o kadar geminin tuttuğu balığı bir ya da iki gemi alabiliyor. Karadeniz devasa bir deniz, küçük değil. Bu kadar teknenin bu balıkları tutup bitirecek hali yok. Bu kadar yatırımdan sonra eğer bu sezon balık olmazsa devlet babanın yanına gideceğiz başka ne yapalım. Kredilere tutunacağız. Düşük faizli kredi isteyeceğiz. Eskiye oranla işimiz giderek zorlaşıyor. Yani gelir azaldı, gider çoğaldı. Mesela geçen sezon Eylül başında denize çıkarken 2 TL'ye aldığımız mazot şu an 4 TL. Yani iki katı. Ortalama bu tekne geçen yıl 1 milyon civarında mazot yaktı. Şu an bu rakam 2 milyon TL olacak. Bir de bunun içinde 40 tane personel var yani bereketli bir sezon geçmezse durumumuz gerçekten çok zor. Bunun ufağı büyüğü yok hepsi aynı" dedi.

Vira Haber