Rüzgâr Sörfü Türkiye şampiyonası Çeşme’de yapılacak

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi koordinesinde düzenlenen TYF-DTO Rüzgâr Sörfü Türkiye Ligi’nin üçüncü ayağı ve Türkiye Şampiyonası, Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde Çeşme Alaçatı’da yapılacak. Çağla Kubat Rüzgâr Sörfü Yelken Kulübü’nde düzenlenecek final yarışlarında 100 civarında sörf sporcusu büyük rekabet ve heyecan içinde yarışacak.

Birinci ayağı Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde 12-15 Temmuz tarihlerinde Ayvalık’ta yapılan TYF-DTO İzmir Şubesi Rüzgâr Sörfü Türkiye Ligi’nin ikinci ayağı 2-5 Ağustos tarihlerinde Dikili Belediyesi ev sahipliğinde Dikili Çandarlı’da gerçekleştirildi. Yarışların üçüncü ayağı ve şampiyonaya ise Çeşme Belediyesi ev sahipliği yapacak.

SÖRF VE DENİZ TUTKUNLARINI ÇEŞME’YE BEKLİYORUZ

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Türkiye’nin sörf cenneti olarak TYF-DTO Rüzgâr Sörfü Türkiye Ligi’ne ve Şampiyonası’na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Geçen yıl yine Alaçatı’da düzenlenen etkinliğin büyük ses getirdiğini dile getiren Dalgıç, Çeşme’nin bu yıl iyi bir sezon geçirdiğini, sörf yarışları ve diğer etkinlikler sayesinde Çeşme turizminde katmadeğeri artırmayı ve turizm sezonunu uzatmayı hedeflediklerini açıkladı. Dalgıç, “Tüm sörf tutkunlarını ve Çeşme’yi sevenleri yarışları izlemek için Alaçatı’ya bekliyoruz” dedi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, TYF-DTO Rüzgâr Sörfü Türkiye Ligi’nin Ayvalık ve Dikili’den sonra Çeşme’de de sörf rüzgârı estireceğini belirterek, üçüncü ayakta ve şampiyonada yarışacak sporculara başarılar diledi.

TYF-DTO Rüzgâr Sörfü Türkiye Ligi sayesinde sörf sporuna özellikle gençlerin ilgisini artırdıklarını, aynı zamanda İzmir’in turizm ve sörf cennetlerini yerli ve uluslararası turistlere tanıttıklarını ifade eden İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise, “TYF-DTO Rüzgâr Sörfü Türkiye Ligi ve Şampiyonası bir Ege markası oldu. Yarışlara katılacak sporculara başarılar dilerken, deniz severleri Alaçatı’ya bekliyoruz” diye konuştu.

Vira Haber