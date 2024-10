Sahil Güvenlik Tarafından Üretilen Uzaktan Kumandalı Deniz Aracı “CANSU”

Deniz aracı hakkında bilgi veren Sahil Güvenlik Kıdemli Albay Ertuğrul İsmet Bayır, “Cansu Komutanlığımız tarafından üretilmiş araç uzaktan kumanda ile yönlendirilerek suya düşen ya da yardıma ihtiyacı olan kişilere ulaşarak onları güvenli bir şekilde emniyetli alanlara taşıyabilmek maksadıyla tasarlanmıştır” dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk sahasında can ve mal emniyetinin sağlanması, her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunmasına yönelik faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Mavi vatanda 7 gün 24 saat görev yapan ekipler vatandaşların güvenliğini ve emniyetini sağlıyor. Düzensiz göçle mücadele de etkin rol oynayan Sahil Güvenlik ekipleri, tıbbi tahliye, deniz çevresinin ve kaynaklarının korunması görevlerini de başarıyla icra ederken deniz güvenliğini de sağlıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde 113 Farklı Üs/Liman'da 218 Gemi (4 SG Korveti, 214 adet farklı tip ve boyutta gemi), 89 Küçük Tip Bot olmak üzere toplam 307 adet yüzer unsur bulunuyor. Ayrıca, 14 helikopter, 3 uçak, 6 taktik İHA olmak üzere 23 uçar unsur ve 20 mobil radar aracı yer alıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde toplam 9 bin 346 personel görev yapıyor. Mevcut kadronun 520'sini kadın, 8 bin 826'sını erkek personel oluşturuyor. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO'da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın üretimi olan “CANSU” isimli uzaktan kumandalı deniz aracını sergiledi. Sahil Güvenlik Kıdemli Albay Ertuğrul İsmet Bayır, Sahil Güvenlik ve deniz aracı hakkında bilgi verdi.

Sahil Güvenlik Kıdemli Albay Ertuğrul İsmet Bayır, “Sahil Güvenlik Komutanlığı “Mavi Vatan” olarak adlandırdığımız tüm deniz yetki alanlarında 7/24 esasına göre zaman mefhumu gözetmeksizin yerine getirmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığının temel görevlerinin başında denizde arama kurtarma, deniz güvenliği ve emniyeti ile denizlerimizde kolluk faaliyetlerinin icrası gelmektedir. Komutanlığımız, aynı zamanda düzensiz göçle mücadele, tıbbi tahliye, deniz çevresinin ve kaynaklarının korunması görevlerini de başarıyla icra etmekte, ayrıca stratejik öneme haiz tesislerin denizden güvenliğini de sağlamaktadır” diye konuştu.

Bayır, “ Mavi vatan denizlerimizin koruyucusu Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak stant alanımızda yüzer ve uçar unsurlarımızdan olan; TCSG-GÜVEN maketimizi, Kaan Sınıfı Bot maketlerimizi, AB-412 EP SG helikopter maketimizi, CN 235 SG Uçağı maketimizi ve komutanlığımızın üretimi olan “CANSU” uzaktan kumandalı deniz aracını sergileyeceğiz. TCSG-GÜVEN: Komutanlığımıza ait yerli ve milli imkanlarla inşa edilmiş 4 SG korvetinden biri olan ‘‘Dost Sınıfı'' bu gemi, ülkemizin başta arama kurtarma operasyonları olmak üzere, düzensiz göçle mücadele, deniz kirliliğiyle ve kaçakçılıkla mücadele gibi görevleri başarıyla ifa etme kapasitesine sahiptir. Kaan Sınıfı Botlar: Komutanlığımız envanterinde bulunan yüksek süratli SG botlarıdır. Yine yerli ve milli imkanlarla inşa edilmiş Kaan sınıfı botlarımız, kompozit malzemeden üretilmiş dayanıklı gövdesi ve yüksek manevra kabiliyetiyle ön plana çıkmaktadır” diye konuştu.

Teleferik kazasında da çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerinden söz eden Bayır, “Denizlerimizde arama kurtarma operasyonları, düzensiz göçle mücadele, deniz güvenliği ve emniyetini sağlama ile deniz kaynaklarımızın sürdürülebilir olarak kullanımı görevlerini etkin bir şekilde yerine getirir. AB-412 EP SG Helikopteri ve CN 235 SG Uçağı: Mavi vatanımızın korunmasında zorlu hava ve deniz koşullarında dahi etkili operasyonlar yürütebilen modern radar ve optik sistemlerle donatılmış, gece ve gündüz görev yapabilme kabiliyetine sahip unsurlarımızdandır. Helikopterlerimiz ve personelimiz 12 Nisan 2024 tarihindeki elim teleferik kazasında da çok başarılı bir operasyon gerçekleştirerek birçok vatandaşımızın emniyetli bölgelere tahliyesini sağlamıştır. Cansu Komutanlığımız tarafından üretilmiş olan bu araç uzaktan kumanda ile yönlendirilerek suya düşen ya da yardıma ihtiyacı olan kişilere ulaşarak onları güvenli bir şekilde emniyetli alanlara taşıyabilmek maksadıyla tasarlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Eğitim süreçlerinden bahseden Albay Ertuğrul İsmet Bayır, “Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay ve astsubaylar Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamında; MSÜ Deniz Harp Okulu Komutanlığı, MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında, yetiştirilmektedir. Bahse konu okullardan mezun olan subay ve astsubaylar SG Okul Komutanlığında 30 hafta süre ile kolluk ve denizcilik konularında temel eğitime tabi tutulur. Söz konusu temel eğitimlere ilave olarak tüm personel meslek hayatı boyunca bilgisini ve göreve olan ünsiyetlerini arttırmak maksadıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde açılan kurs ve eğitimlere katılmaktadırlar. Söz konusu kurs ve eğitimlerde temel olarak; arama kurtarma, hukuk, çevre, düzensiz göçle mücadele, kaçakçılık, can kurtarma ve ilkyardım, branş eğitimleri, su ürünleri vb. eğitimler verilmektedir. Ayrıca, bunlara ilave olarak personele ihtisas kursları (komando kursu, helikopter/casa pilot kursu, personel kurtarma kursu, kurbağa adam kursu vb.) da verilmektedir” dedi.

Sahil Güvenliğin yurt dışından gemi bot tedariki yapmadığını vurgulayan Albay Ertuğrul İsmet Bayır, sözlerine şöyle devam etti:

“Komutanlığımızın yüksek teknoloji ve yeteneğe haiz yüzer platformları, ülkemiz tersanelerinde inşa edilen gemi ve botlardan oluşmaktadır. Yurtdışından gemi/bot tedariki yapılmamaktadır. Yakın gelecekte hayata geçirilmesi planlanan Milli Sahil Güvenlik Gemisi projesi kapsamında ilk defa yüksek güç grubunda yerli ve milli makine kullanılması hedeflenmektedir. Böylece gemi yapımında yüzde 85'in üzerinde bir yerlileşme oranına sahip olunması planlanmaktadır. Dünya çapında bu orana sahip çok az ülke bulunmaktadır. Türkiye ve Dünya gemi inşa literatüründe en büyük seri üretim bot projesi olarak tarihe geçen Kontrol Bot Projesi kapsamında, ARES Tersanecilik tarafından üretilip Türkiye'nin tüm kıyı bölgelerinde faaliyet gösterecek olan 107 adet Kontrol Botun 93 tanesi Komutanlığımız envanterine dahil edilmiştir. Bilgi sistemlerinin yerlileştirilmesi açısından HAVELSAN A.Ş. ile yürütülen Sahil-Net Projesi ve yine HAVELSAN A.Ş. ile yürütülen anayurt güvenlik projemiz olan Sahil Gözetleme Yönetim Sistemi de yerli ve milli olan projelerimizdendir. Mühimmat projelerinde ise yerlilik oranı yüzde 99 olup yurt dışı menşeli 40 mm top mermileri dışında Sahil Güvenlik Komutanlığınca kullanılan mühimmatın tamamı yerli üretimdir. Balistik Koruyucu Başlık ve Yeleklerin yüzde 100'ü yerli üretimdir.”

Vira Haber