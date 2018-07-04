Samsun limanları harıl harıl çalışıyor

Samsun Liman Başkanı Aydın Ünal, kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ünal, " İlimizin deniz ticaretine baktığımızda ise, Karadeniz'in en büyük ve en stratejik limanı konumunda olan Samsun limanında, 2017 yılında gemi ve yük hareketinin önemli ölçüde arttığını görmekteyiz "dedi.

Ünal, "2017 yılında, kıyı tesislerimize gelen gemi sayısı, 2016 yılına göre yüzde 30 artarak 2 bin 684 olmuştur. Elleçlenen yük miktarı ise, yüzde 25 artarak, ilk defa olmak üzere, 12 milyon 200 bin tona ulaşmıştır. Samsun, elleçlenen yük miktarı açısından, ülkemiz limanları arasında 9. sıraya, gelen gemi sayısına göre ise 7.sıraya yükselmiştir. Üç önemli limanı, çok sayıda şamandıra-boru hattına sahip akaryakıt ve LPG depolama tesisleriyle, Samsun, Karadeniz havzasında, çok önemli bir liman kenti konumuna gelmiştir "diye konuştu.

KONTEYNER TAŞIMACILIĞI 3 HAT ÜZERİNDEN YÜRÜYOR

Samsun'un üç konteyner hattı ile taşımacılık yaptığını belirten Ünal, "Limanımızda konteyner taşımacılığı yapılmazken, bugün 3 konteyner hattı, her hafta düzenli sefer yaparak, bölge ticaretini geliştirmektedir. Ayrıca, yaş sebze ve meyve ihracatının, tahıl ticaretinin , kömür ve hurda demir ağırlıklı çeşitli kuru yüklerin elleçleme merkezi olan Samsun, bu yönüyle de, Karadeniz’ in hem denizcilik ve hem de lojistik üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. İnanıyorum ki devletimiz, bu yapılanlarla yetinmeyip, sektörü, çalışanı ve tüm unsurları ile el ele, tam bir dayanışma içerisinde, bu gelişmelere yenilerini eklemek suretiyle, denizcilik alanındaki ağırlığını gelecekte daha fazla hissettirecek ve “Denizci Millet, Denizci Ülke” hedefine ulaşarak, sektörün öncülerinden olacaktır " ifadelerini kullandı.

Vira Haber