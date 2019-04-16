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Sanmar, Marintug’a yeni römorkörü teslim etti

Sanmar, Marintug’a yeni römorkörü teslim etti

Sanmar, Marin Tug firmasına 24m boyunda, 60 ton çekme gücünde ASD römorkör teslim etti.

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24m uzunluğuna, 60 ton çekme gücüne sahip olan römorkör Kanada’lı Robert Allan Ltd tarafından tasarlanmış olan Boğaçay serisi römorkör, Sanmar’ın yurt içi ve yurtdışında çok büyük beğeni toplamış bir modeli.

Altınova Tersanesi’nde üretimi tamamlanan römorkörde 2 adet CAT 3512C 1765kW 1800 rpm ana makina,iki adet Caterpillar 86kW C4.4 jeneratör, 2 adet US 205 FP Rolls Royce ASD pervane sistemi bulunuyor.

Geminin genel özellikleri;

ABS tarafından klaslanmış olan römorkör, A1, AMS, Towing Vessel, ABCU, UWILD, QR, Bollard Pull, Fifi Capable, Unrestricted Service notasyonlarına sahip olup, saatte 1200 tonluk yangın söndürme kapasitesine sahip.

Marin Tug, modern römorkör filosu ve deneyimli personeli ile zamanında İzmit Körfezi’nde  römorkörcülük ve  palamar  hizmetleri vermiş  ve  halihazırda da  Tekirdağ Ceyport limanında kılavuzluk, römorkörcülük ve  palamar  hizmetleri,  vermektedir. Ayrıca   Marin Tug  firmasına  ait iki  adet  römorkör Türkiye de ilk OVID denetiminden  geçerek,  Chevron  kirasında uluslararası  yedekleme operasyonları yapıyor. Marin Römorkör Kılavuzluk A.Ş.  firması ve gerekse  römorkörleri  Türk  Lloydu   tarafından  Emniyetli Yönetim Sistemi ( ISM )  kapsamında denetimden geçmiş  ve DOC  ve SMS  sertifikalarına  almaya hak kazandı.     Firma, Boğacay serisinden  bir  römorkör daha  katarak, mevcut gücüne  güç kattı.  

Sanmar Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gürün “İnşa ettiğimiz ve İngiltere, Kanada, Norveç, Danimarka’da verilen liman hizmetlerinde kullanılan  römorkörün aynıları Marin Tug, Asyaport, Gemport, SafiPort gibi römorkör işletmecilerince de kullanılıyor olması ülkemiz için gurur kaynağıdır” dedi.

Dünyanın lider operatörlerine yüksek kalitede römorkör üreten Sanmar 2019 yılına hızlı başladı yılın ilk çeyreğinde 14 adet yeni inşa siparişi aldı.

Vira Haber

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