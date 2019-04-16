Sanmar, Marintug’a yeni römorkörü teslim etti

24m uzunluğuna, 60 ton çekme gücüne sahip olan römorkör Kanada’lı Robert Allan Ltd tarafından tasarlanmış olan Boğaçay serisi römorkör, Sanmar’ın yurt içi ve yurtdışında çok büyük beğeni toplamış bir modeli.

Altınova Tersanesi’nde üretimi tamamlanan römorkörde 2 adet CAT 3512C 1765kW 1800 rpm ana makina,iki adet Caterpillar 86kW C4.4 jeneratör, 2 adet US 205 FP Rolls Royce ASD pervane sistemi bulunuyor.

Geminin genel özellikleri;

ABS tarafından klaslanmış olan römorkör, A1, AMS, Towing Vessel, ABCU, UWILD, QR, Bollard Pull, Fifi Capable, Unrestricted Service notasyonlarına sahip olup, saatte 1200 tonluk yangın söndürme kapasitesine sahip.

Marin Tug, modern römorkör filosu ve deneyimli personeli ile zamanında İzmit Körfezi’nde römorkörcülük ve palamar hizmetleri vermiş ve halihazırda da Tekirdağ Ceyport limanında kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetleri, vermektedir. Ayrıca Marin Tug firmasına ait iki adet römorkör Türkiye de ilk OVID denetiminden geçerek, Chevron kirasında uluslararası yedekleme operasyonları yapıyor. Marin Römorkör Kılavuzluk A.Ş. firması ve gerekse römorkörleri Türk Lloydu tarafından Emniyetli Yönetim Sistemi ( ISM ) kapsamında denetimden geçmiş ve DOC ve SMS sertifikalarına almaya hak kazandı. Firma, Boğacay serisinden bir römorkör daha katarak, mevcut gücüne güç kattı.

Sanmar Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gürün “İnşa ettiğimiz ve İngiltere, Kanada, Norveç, Danimarka’da verilen liman hizmetlerinde kullanılan römorkörün aynıları Marin Tug, Asyaport, Gemport, SafiPort gibi römorkör işletmecilerince de kullanılıyor olması ülkemiz için gurur kaynağıdır” dedi.

Dünyanın lider operatörlerine yüksek kalitede römorkör üreten Sanmar 2019 yılına hızlı başladı yılın ilk çeyreğinde 14 adet yeni inşa siparişi aldı.

Vira Haber