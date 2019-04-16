Tuzla Radisson Blu Hotel’de gerçekleşen toplantı sabah saatlerinde başlayıp akşam altıya kadar panellerle devam etti. Katılımcılar panellerin sona ermesinin ardından düzenlenen kokteyl ile bir araya geldi. Mare Forum dünyanın pek çok yerinden yabancı denizciyi bir araya getirirken, Türkiye’nin önde gelen denizcilik firmalarının üst düzey yöneticileri ve denizci sivil toplum kuruluşu başkanları düzenlenen panellerde farklı konularda görüşlerini bildirdiler. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran da katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mare Forum Genel Müdürü Jannis Kostoulas herkese hoş geldin dedikten Mare Forum hakkında şunları söyledi: “Bütün denizcilik noktalarında yılda 15 ila 20 forum gerçekleştiriyoruz. Denizcilik sektörünün bir araya getirmek suretiyle interaktif bir zeminde fikirlerini ve vizyonlarını paylaşıyorlar. Beyin fırtınaları gerçekleştiriyorlar günümüzün ve geleceğin acil meselelerini ele alıyorlar. Türkiye dünyanın en önemli ülkelerinden biri olmasının yanı sıra, denizcilikte de öne çıkan bir ülke. Türkiye’de denizciliğin geleceği gemi inşasında yeni teknolojiler, yönetmelikler, mevzuat, çevre, iklim, gemi sahipliğinin değişen yüzü ve Türkiye denizciliğinin geleceğini konuşacağız.”

AMAÇ BİLGİNİN PAYLAŞIMI

Toplantıda konuşma yapan GİSBİR Başkanı Murat Kıran şunları söyledi: “Oturumlarda ele alınacak konular sadece denizcilik sektörümüze ışık tutmakla kalmayacak, ayrıca geleceğin şekillenmesine de ciddi katkı sağlayacaktır. Türk denizciliğini merkeze alarak, Türkiye’den dünyaya denizcilik sektörünü, gemi inşadaki gelişmeleri, ticaretten finansa denizciliğinin bugününü ve dününü açıklayacak sunumlar dinleyeceğiz. Hepsi birbirinden önemli olacak bu oturumlar sonrasında Türkiye’nin dünya denizciliğindeki rolünün daha iyi anlaşılacağını düşünüyoruz. GİSBİR olarak bu konferansı kritik denizcilik konularının tartışılmasına, bilginin paylaşılmasına, sektörün farklı taraflarının bir araya getirilmesi için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.”

ÇİN ENDİŞESİ

Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran İngilizce yaptığı konuşmada dünya ve Türkiye denizcilik piyasalarında genel durumdan bahsederken şunları söyledi: “Birçok denizcilik şirketi krizin etkileri dolayısıyla gemilerini satmak zorunda kaldı veya aynı sorunları yaşayan şirketlerle birleşmeyi seçtiler. Bazı şirketler ve ülkeler bu krizi fırsata dönüştürdü ve bu krizden daha da güçlü çıktı. Uzun bir durgunluk sonrasında dünya ekonomisi en nihayetinde güçleniyor. Küresel ekonomik büyüme 2011’den beri en yüksek düzeyine ulaşmış durumda. Yine de hala belirsizlikler mevcut. Brezilya’daki durum ve Brexit dünya denizciliği için endişe kaynağı. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarından sonra. ABD’nin alüminyum ve çelik ihracatına kısıtlamaları ile beraber yaşanan gerilimler denizcilik sektörüne etkileri olmakta. Çin ekonomisinin dünyanın geri kalanı için önemli bir ticaret ortağı olduğunu söylememiz gerekir. Çin’in ‘Kuşak ve Yol Projesi’ dünyanın enerji ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmekte, küresel deniz ticaretine de önemli fırsatlar sunmaktadır.”

KİTACK LİM: “EN ÖNEMLİ KONU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE ETMEK”

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim ise denizcilik sektörü ve insanlık için en önemli konunun iklim değişikliği ile mücadele etmek olduğunu belirtip, “IMO gemilerden kaynaklanan sera gazı salınımlarını azaltmak üzere tedbirler üzerinde aktif olarak çalışıyor ve iklim değişikliğine mani olmak istiyor. Biz 2018 yılında IMO’nun sera gazı salınımlarını azaltmak için ilk stratejisinin kabul edildiğini gördük. Bu ne anlama geliyor? Gemilerden gelen sera gazı emisyonlarının tamamen kesilmesi, bunun da Paris Antlaşması ile bağlantılı olduğunu gördük. Bu düzenlemelerle hali hazırda denizlerde faaliyet gösteren gemilerin sera gazi emisyonlarını yüzde 80 azaltmak anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Selim Dursun, “İstanbul tarih boyunca hep büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır” dedikten sonra “Denizcilik ekonomisinden daha fazla pay almak için her geçen gün rekabet artmakta” ifadelerini kullandı. Dursun şunları söyledi: “Bu bağlamda finansal ekonomik bölge kavramı ve mavi ekonomi denizdeki ekonominin farkındalık yaratması ile deniz ticareti ülkelerin stratejik planlarında yer almaya başlamıştır. 2008 krizi öncesinde deniz ticaretinin en yüksek olduğu dönemler dünya ticaretinin de yüksek olduğu dönemlerdi.”

“Türk denizciliğini daha ileriye taşımak için sektörümüz ile beraber çalışıyoruz” diyen Dursun, dünya ve deniz ticareti ile ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı.

“DENİZCİLİK SEKTÖRÜ İÇİN İSTİKRAR GEREKİYOR”

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarından, Eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Uluslararası Denizcilik Örgütü Kitack Lim’i selamlayıp kendisinin eski sınıf arkadaşı olduğunu belirtti. “Hepimizin bildiği gibi 2008’den bu yana dünyanın sentezi kaymış durumda. Küresel ticaret bozulmuş, dünya büyümesi bir türlü gerçekleştirilemiyor. Dünyada ticaret iyi durumda olmayınca denizcilik de bundan en önde ekleniyor. Biz hangi tedbirleri alırsak alalım işin sonunda ticaret olmazsa üretim olmazsa bundan denizcilik sektörü de payını olumsuz bir şekilde alacaktır” diyen Binali Yıldırım “Denizcilik sektörünün beklediği şey istikrardır” ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, “Bu bakımdan dünya denizciliğinin karşısında duran iki tane önemli sorun var. Bunlardan bir tanesi öngörülemezlik, ikincisi de gittikçe işletmeleri kuşatan çevre hassasiyetinin getirdiği bir takım maliyetli kurallar. Tabii deniz ticareti istenen seviyelerde olsa, taşımacılık yapanlar bu yaptıkları işten memnun olsalar, maliyetleri kurtarıp para kazansalar doğal olarak çevre ile ilgili hassasiyetlerin tamamını fazlasıyla yerine getirmek isteyecekler. Çevreye karşı ihanet edecek en son sektör denizcilik sektörüdür” sözleriyle denizciler üzerindeki maliyet yaratan durumlara vurgu yaptı.

Haber: Kemal Can Kayar - Vira Haber