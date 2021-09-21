Sefine Denizcilik ihracatta Gemi ve Yat Sektörü birincisi oldu!

Türkiye ihracatının 2020 yılı şampiyonları ödüllerini aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği törende ihracatçılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da destek geldi.

Erdoğan, ihracatı geliştirme fonu kurulması, Eximbank'ın yeniden yapılandırılması, ihracat kilometresinin artırılması ve İstanbul'a yeni bir fuar merkezi yapılması konularında müjde açıkladı. Törende ihracatın en başarılı firmaları ve sektör liderleri ödüllerini aldı.

Diğer yandan Gemi ve Yat Sektör Birincisi Sefine Denizcilik Tersanecilik olurken Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektör birincisi KLC Gıda Ürünleri oldu.

Vira Haber