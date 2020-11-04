Sefine Tersanesi'nden Kaza Açıklaması: "İşçilerimiz Taburcu Edildi"

Dün akşam saatlerinde Sefine Tersanesi’nde gerçekleşen iş kazası ile ilgili tersane yönetimi bir açıklama metni paylaştı. Kazadan 5 personelin etkilendiği, hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Sefine Tersanesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Tersanemize tamir/bakım için gelen gemide, dün akşam saat 19:45 sularında parlama sonucu hafif maddi hasarlı bir kaza meydana gelmiştir. Kaza, geminin çalışma yapılmayan slop tanklarından birinde meydana gelmiş olup parlamanın sebebi araştırılmaktadır.

PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ

Parlamanın gerçekleştiği tankta veya yakınlarında çalışma olmamasına karşın, parlamanın şiddetinden dolayı, geminin çalışma izni alınmış bir başka kısmında çalışma yürüten 5 işçi kazadan etkilenmiştir. Kaza anons edilir edilmez, kaza mahalline, tam teçhizatlı sağlık ve yangın ekiplerimiz intikal etmiş, gerekli müdahale yapılmıştır. Kaza mahalli emniyete alınmış, gemi üzerindeki personel tahliye edilmiştir.

İŞÇİLER TABURCU EDİLDİ

Kazadan etkilenen işçiler, Yalova Devlet Hastanesine sevkedilmiş, hastane tarafından tedbiren müşahede altına alınmışlardır. Yapılan muayeneler ve müşahede sonucunda hiçbir sağlık problemi olmadığı tespit edilen 5 işçi hastane tarafından aynı gece taburcu edilmiştir. Mahallinde yapılan tespit ve incelemeden sonra, gemide tekrar çalışmalara başlanmasına izin verilmiştir."

Vira Haber