Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı başladı

Pek çok ülkenin Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Adası çevresinde doğalgaz enerji çalışmaları devam ederken Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uluslararası sularda arama kurtarma tatbikatı başladı.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arama Kurtarma Teşkilatı’nda yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla bugün başlıyor.

BASIN BRİFİNGİ VE TATBİKATIN KARA SAFHASI YARIN

Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı ile ilgili basın brifingi, yarın saat 09.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı/Boğazköy’de düzenlenecek.

Tatbikatın kara safhası aynı gün 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde saat 11.30’da icra edilecek.

DENİZ SAFHASI ÇARŞAMBA...

Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın deniz safhası ise, 12 Haziran Çarşamba günü icra edilecek. Tatbikatı izleyecek basın mensuplarının saat 09.00’da Gazimağusa Limanı’nda hazır olmaları istendi.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı’nda yer alan sivil ve askerî unsurların katılımıyla 10-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatında yer alan sivil ve askerî unsurların katılımıyla gerçekleşen tatbikat Girne 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde, Doğu Akdeniz’de, Gazimağusa açıklarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları ve kara suları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra ediliyor.

Vira Haber