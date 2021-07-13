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SELENA ATK Suyla Buluştu

SELENA ATK Suyla Buluştu

Çimtaş Tersanesinde inşası tamamlanan NB-20 no’lu “SELENA ATK” isimli 100 metre uzunluğundaki kimyasal tanker 10 Temmuz Cumartesi günü denize indirildi.

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Tag Gemi Endüstri tarafından Nakkaş Denizcilik için inşa edilen 5700 DWT kimyasal tanker gemisi NB20, 10 Temmuz 11:00’de denize indi. Gemi deneme seyrinden sonra Nakkaş Denizcilik’e teslim edilecek.

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NB20 Özellikleri

Uzunluk: 99.99 m

Genişlik: 16.60 m

Draft: 6.70 m

Makine Gücü: 1920 kW

Servis Hızı: 11.5 Knots (85% MCR)

Klas: Bureau Veritas

Vira Haber

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