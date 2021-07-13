SELENA ATK Suyla Buluştu
Çimtaş Tersanesinde inşası tamamlanan NB-20 no’lu “SELENA ATK” isimli 100 metre uzunluğundaki kimyasal tanker 10 Temmuz Cumartesi günü denize indirildi.
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Tag Gemi Endüstri tarafından Nakkaş Denizcilik için inşa edilen 5700 DWT kimyasal tanker gemisi NB20, 10 Temmuz 11:00’de denize indi. Gemi deneme seyrinden sonra Nakkaş Denizcilik’e teslim edilecek.
NB20 Özellikleri
Uzunluk: 99.99 m
Genişlik: 16.60 m
Draft: 6.70 m
Makine Gücü: 1920 kW
Servis Hızı: 11.5 Knots (85% MCR)
Klas: Bureau Veritas
Vira Haber
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Etiketler : Çimtaş, Tersane, Gemi, Deniz, Gemi-Yat, Kimyasal Tanker, Denizcilik Sektörü
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