Setur Marinaları’ndan Marina Sektöründe Bir İlk: Güvenli Turizm Sertifikası

Covid-19 sürecinde ziyaretçilerin tesislerde güvenle konaklamasına imkan veren ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde hayata geçirilen “Güvenli Turizm Sertifikası”nı marina sektöründe ilk kez Setur Marinaları aldı. Halihazırda Antalya, Ayvalık, Çeşme, Finike, Kaş, Kuşadası, Marmaris ve Yalova olmak üzere Setur Marinları’nın sekiz marinası, programın gerekliliklerini yerine getirerek misafirlerine Güvenli Turizm Sertifikası’yla hizmet vermeye başladı.

Sertifika, tatilini Türkiye’de geçirecek tüm ziyaretçiler için ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede alınması önerilen bir dizi tedbiri kapsıyor. Setur Marinaları sertifika başvurusunun ardından girdiği süreçte ilgili kuruluşun gönderdiği denetçi tarafından tesisleri hijyen ve sağlık konusunda denetlendi. Aynı zamanda periyodik olarak kriterlere uygun hizmet verip vermediği kontrol edilerek marinalarında sertifikayı almaya hak kazandı.

Güvenli Turizm Sertifikası’na sahip olan Setur Marinaları’na gelen konuklar, belgenin üzerindeki kare kod sayesinde de tesis ile ilgili tüm denetleme bilgilerine ulaşabilecekler.

Vira Haber