"SOCAR Terminal, deniz ticaretinde bir kavşak noktası"

2008 yılında PETKİM’i satın alarak Türkiye’de faaliyete başlayan SOCAR Türkiye, yeni yatırımlarıyla yoluna devam ediyor. Vira Haber’e özel açıklamalarda bulunan SOCAR Terminal Başkan Vekili Uygun Değirmenci şirketin bugüne kadarki yatırımları ve gelecek planları hakkında önemli bilgiler verdi.

SOCAR’ın bölge açısından çok önemli hamlelerde bulunduğunu aktaran Değirmenci şunları söyledi: “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde son dönemde gerçekleşen en büyük rafineri projelerinden biri olan STAR Rafineri’yi 2018 yılında faaliyete açtık. STAR Rafineri ile Petkim arasında yarattığımız entegre model sayesinde, Petkim’in ana hammaddesi olan naftayı STAR Rafineri’den boru hattı ile doğrudan alıyoruz. Ortaya koyduğumuz bu modelle rafineri-petrokimya entegrasyonunun sağlandığı dünya genelindeki az sayıdaki örnekten birine Aliağa’da imza attık. Aliağa’da bulunan SOCAR Depolama tesisimiz, petrol ürünlerinin ve sıvılaştırılmış petrol gazının tanklarda depolanması, kara ve deniz tankerlerine dolum operasyonları ve deniz tankerlerinden tanklara tahliye operasyonlarını yürütüyor.”

Konteyner hacmimizi arttırmaya yönelik faaliyetlerimiz devam edecek

SOCAR’ın denizcilik sektörüne yönelik önemli yatırımlarından birisi olan SOCAR Terminal’in kısa sürede kayda değer bir başarı kazandığını belirten Değirmenci, limanın teknik özellikleri hakkında ayrıntılar paylaştı: “Bölgedeki bir başka yatırımımız olan SOCAR Terminal ise 2016 yılının sonunda ilk gemisini ağırlayarak Petkim Limanı’nın ‘Ege Bölgesi’nin En Büyük Entegre Limanı’ haline getirilmesi amacıyla ticari faaliyetlerine başladı. 400 milyon dolar yatırım ile hayata geçen SOCAR Terminal, 1,5 milyon TEU konteyner elleçleme kapasitesiyle bugün bölgenin en büyük konteyner terminalidir. SOCAR Terminal, 700 metrelik tek parça rıhtım yapısı ile ülkemizde 18.000 TEU kapasiteli gemilerin yanaşabileceği liman vasfıyla bölge ve ülke ekonomisi için önemli bir katma değer üretiyor. 1,5 Milyon TEU konteyner elleçleme kapasitemiz ile Ege Bölgesi’nin en büyük entegre terminaliyiz. Konteyner depolaması için liman sahamızda 42 hektar ve 6 hektar geri hizmet sahası mevcut.

2020 yılında SOCAR Terminal’den 311 Bin TEUluk toplam İthalat ve İhracat gerçekleştirdik. 2021 yılı hacimlerimizin, limanımıza yeni uğrak yapmaya başlayan hatların ve piyasalardaki toparlanmanın da etkisiyle birlikte 2020 seviyelerinin oldukça üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu yıl limanımıza özellikle Akdeniz çanağında hizmet sağlayan yeni acenteleri ve servisleri kazandırdık. Bu sayede ihracat ve ithalat faaliyetleri gösteren müşterilerimize sunduğumuz gemi hattı ve direkt servis noktası sayılarını da arttırmış olduk. Önümüzdeki dönemlerde de aynı şekilde konteyner hacmimizi arttırmaya yönelik faaliyetlerimize devam edeceğiz.”

Pandemi sürecinin etkisi ile birlikte geçtiğimiz yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde toplam konteyner hacminde 2019’un aynı dönemlerine kıyasla sırasıyla %19 ve %17’lik bir düşüş gerçekleşti.

Türkiye’de Elleçlenen konteynerlerin %3,4’ü SOCAR Terminal’de işlem gördü

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde toplam konteyner hacminde 2019’un aynı dönemlerine kıyasla sırasıyla %19 ve %17’lik bir düşüş gerçekleştiğini aktaran Değirmenci, liman hacminin bu sene toparlanmaya başladığını ve iyiye gidişin süreceğine inandıklarını söyleyerek şöyle devam etti:

“Ancak bu süreçte olumsuz etkilenen liman hacimleri yılın son çeyreğinde toparlanma eğilimine girerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %31 artış kaydetti. Yine 2020 yıl sonu verilerine göre konteyner sayıları üzerinden yapılan değerlendirmede, Türkiye genelinde elleçlenen konteynerlerin %3,4’ü SOCAR Terminal’de işlem gördü. 2021 yılı sonunda bu oranın %3,5-4 seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bu büyük kapasitemiz ve sunduğumuz teknik imkanlar, SOCAR Terminal’i deniz yoluyla ticarette çok önemli bir kavşak noktası yapıyor. Gerek yurt içi gerekse uluslararası deniz ticaretinde stratejik konumumuz ve teknik altyapımızla yoğun çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Liman işletimi yapısı gereği çok boyutlu bir ticari faaliyet. Yerli ve yabancı pek çok kurumla bağlantılı olarak süren çalışmalarımızda sorunsuz ve güvenli liman hizmetleri sunuyoruz. Bu anlamda bölgemiz ve ülkemiz adına üstlendiğimiz büyük sorumluluğun farkında olarak hareket ediyoruz. Ege, Akdeniz yoğunluklu olmak üzere Avrupa’dan Ortadoğu’ya uzanan deniz taşımacılığı hattının kritik bir noktasında hizmet veriyoruz. Deniz yoluyla ticaretin her geçen gün önem kazandığı bir dünyada Türkiye’yi uluslararası pazarlarda daha rekabetçi bir seviyeye taşıma amacıyla çalışmalarımız sürüyor.”

Vira Haber