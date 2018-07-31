Sörf Türkiye ligi rüzgarı Dikili’de esecek

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi koordinesinde, Ayvalık Belediyesi, Dikili Belediyesi ve Çeşme Belediyesi işbirliği ile bu yıl ikinci kez düzenlenen Rüzgâr Sörfü Türkiye Ligi, Dikili Çandarlı yarışları ile devam edecek.

Rüzgâr Sörfü Türkiye Ligi’nin ilk etabı Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde 80 sporcunun katılımı ile Ayvalık Çamlık Sahil Şeridi’nde yapılmıştı. Yarışların ikinci etabı 2-5 Ağustos 2018 tarihlerinde Dikili Belediyesi ev sahipliğinde Çandarlı’da Doğu Plajı’nda gerçekleştirilecek. Çekişmeli geçen Ayvalık yarışlarından sonra yarışların ikinci etabının da büyük heyecana sahne olması bekleniyor.

“SÖRF HEYECANINA TANIK OLUN”

Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, geçen yıl Çandarlı’da yapılan Rüzgâr Sörfü Türkiye Ligi yarışlarının oldukça başarılı geçtiğini belirterek, bu sene de yarışlara ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Tosun, “Güneşi, denizi, kumsalları, doğal güzellikleri, tarihi ve mistik yapısıyla "Kuzey Ege'nin Yıldızı" olan ilçemizin turizm kimliğini güçlendirmek için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çok sayıda vizyon projeler gerçekleştirdik. Bunun yanında ulusal ve uluslararası kültür, sanat ve spor etkinliklerine de imza attık. Deniz Ticaret Odası’nın büyük destekleri ile gerçekleşen Rüzgâr Sörfü organizasyonu da bunlardan en önemlisi. 2-5 Ağustos tarihlerinde Çandarlı Doğu Plajı’nda yapılacak yarışlar, Dikili’nin ülkemizde ve dünyada tanıtımına önemli bir katkı olacaktır. Deniz sporları tutkunlarını ve halkımızı yarışlardaki heyecana tanıklık etmeye devam ediyoruz” dedi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Ayvalık’taki yarışlarla başlayan Rüzgâr Sörfü Türkiye Ligi’ndeki heyecanın Dikili yarışları ile devam edeceğini belirterek, tüm sporculara başarı diledi. Akdurak, “Sörf tutkunlarını Dikili yarışlarındaki heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Rüzgâr Sörfü Türkiye Ligi’ne katkılarından dolayı Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise, İzmir’in turizm şehri Dikili’nin rüzgâr sörfü sporuna sahip çıktığını belirterek, verdiği çok önemli destekler için Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun’a teşekkür etti. Öztürk, “Rüzgâr sörfü yarışları, Ege kıyılarındaki tatil sezonuna renk katıyor” dedi.

Vira Haber