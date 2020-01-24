Sudasurf artık su sporu tutkunlarıyla buluşmaya hazır!

İzmir Alaçatı'da iki genç girişimcinin iki sene önce başlattıkları ar-ge süreci sonucunda ortaya çıkan Sudasurf, Haziran 2020'de ilk defa Türkiye'de sonra da dünyada satışa çıkıyor. Her geçen gün yaygınlaşan motorlu sörf pazarına yeni bir soluk getirecek olan Sudasurf 22 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında CNR Avrasya Boat Show'da adrenalin tutkunları ile buluşuyor.

Elektrikli ve Patlar motorlu olarak iki farklı modeli mevcut olan sörf, hem çevreci olması hem de yarış genlerine sahip performansıyla dünya pazarında yerini almaya hazır. Elektrikli model 10 kw'lık güçlü bir motora sahip. 55-60 km/h hızlara 2-3 saniye gibi bir sürede çıkabilen sörf kullanıcı ağırlığına, hava şartlarına ve kullanım hızına göre 20-30 dakika arası kullanılabiliyor. 120 kg taşıma kapasitesine sahip sörf 2 saatte şarj edilebiliyor.

Patlar motorlu model 110 cc ve 10kw gücüne sahip. 60 km/h hızlara 2,5-3 saniye gibi kısa bir sürede çıkabilen sörf 3 litrelik benzin deposu ile kullanıcılara yaklaşık 50-60 dakikalık bir sürüş imkanı sunuyor. 21 kg ağırlığa sahip sörf bayan kullanıcıların da rahatça taşıyabilmesi için ideal ağırlıklarda üretiliyor.

Sudasurf, projectinblue garantisi ile Türkiye'de projectinblue deniz tutkunları tarafından kurulmuş, deniz tutkunlarını en yeni, yenilikçi ve çevre dostu teknolojiler ile buluşturmayı hedefleyen yeni nesil bir firma.

Sudasurf'un videosu:

https://www.youtube.com/watch?v=IGniWEOmZmc