Tamer Kıran'dan 'Dünya Denizciler Günü' Mesajı

Deniz insanlarının küresel ekonomiye katkısını dünya kamuoyuna anımsatmak amacıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü’nce (IMO) 2010 yılından bu yana her yıl 25 Haziran’da farklı bir temayla kutlanan “Dünya Denizciler Günü”nde, bu yıl denizde iş güvenliği konusu ön plana çıkıyor.



Dünya nüfusundaki artış, taleplerin karşılanmasına yönelik ham madde ihtiyacı ve sanayileşme gibi faktörler, diğer taşımacılık modlarına nazaran bir seferde daha büyük kapasitelerde yükün taşınmasına imkan veren güvenli, çevreci ve ekonomik olan denizyolu taşımacılığının büyümesine katkı sağlıyor. Günümüzde dünya ticaretinin yaklaşık %86’sı deniz taşımacılığı ile gerçekleştirilirken, bu rakam dünya ekonomisinin deniz taşımacılığına bağlı olduğunu tartışılmaz bir şekilde ortaya koyuyor.



Şüphesiz denizciler de bu ticaretin yapılabilmesi için gemilerde ihtiyaç duyulan iş gücünü sağlarken, dünya ekonomisine ve toplumların refahına eşsiz bir katkı sunuyor. Denizcilik mesleği, gemilerin, denizlerde gece ve gündüz her şartta kesintisiz hizmet vermesi nedeniyle emek yoğun mesleklerin başında geliyor. Ayrıca son yıllarda dünyanın bazı bölgelerinde ortaya çıkan korsanlık tehdidi ve çatışma alanları maalesef denizcileri hayati tehlikelerle de karşı karşıya bırakıyor.



Doğası gereği zorlu deniz şartlarında tehlikelerle mücadele ederek mesleklerini sürdüren denizciler her türlü övgü ve takdiri hak ediyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak denizcilik sektörünün kilit çalışanları olan deniz insanlarına güvenli çalışma ortamları sağlanması ve bu konuda verilecek eğitimlere ilişkin çalışmalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.



Bu düşüncelerle 25 Haziran Dünya Denizciler Günü'nü kutlarken, denizcilere takdir, şükran ve teşekkürlerimi sunuyor, Türk denizciliğine emeği geçen herkesi saygıyla anıyorum.



Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı