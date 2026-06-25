Tamer Kıran'dan Dünya Denizciler Günü Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, denizcilerin küresel ticaretin sürdürülebilirliğindeki kritik rolüne dikkat çekerek, artan jeopolitik riskler karşısında denizcilerin güvenliğinin uluslararası toplumun öncelikli gündem maddeleri arasında yer alması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından ilan edilen ve her yıl 25 Haziran'da kutlanan Dünya Denizciler Günü kapsamında bir mesaj yayımlayan Tamer Kıran, denizcilerin dünya ticaretinin görünmez kahramanları olduğunu belirtti.

Kıran, enerji kaynaklarından gıda ürünlerine, sanayi hammaddelerinden günlük tüketim malzemelerine kadar pek çok yükün, denizcilerin özverili çalışmaları sayesinde kıtalar arasında taşındığını ifade etti.

Son yıllarda yaşanan bölgesel çatışmaların denizcilik sektörünü doğrudan etkilediğine işaret eden Kıran, özellikle Karadeniz, Kızıldeniz ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin, denizcilerin görevlerini çoğu zaman can güvenliklerini riske atarak yerine getirdiklerini ortaya koyduğunu kaydetti.

Denizcilerin yalnızca yük taşımadığını, aynı zamanda savaşların, güvenlik tehditlerinin ve jeopolitik gerilimlerin oluşturduğu riskleri de üstlendiğini vurgulayan Kıran, denizcilerin güvenliğinin sadece denizcilik sektörünün değil, uluslararası toplumun da ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Kıran'ın mesajının tamamı şöyle:

"Denizcilerin, dünya ticaretine yaptıkları katkıya dikkat çekmek amacıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü’nce (IMO) ilan edilen 'Dünya Denizciler Günü'nü, her yıl 25 Haziran’da kutluyoruz.

Denizciler, dünya ticaretinin kesintisiz devam etmesini sağlayan görünmez kahramanlardır. Dünyada tüketilen enerjiden gıdaya, sanayi hammaddelerinden günlük ihtiyaç malzemelerine kadar sayısız yük, denizcilerin özverili çalışmaları sayesinde kıtalar arasında taşınmaktadır.

Ancak bugün denizciler yalnızca yük taşımamakta, aynı zamanda savaşların, bölgesel çatışmaların, güvenlik tehditlerinin ve artan jeopolitik gerilimlerin doğurduğu riskleri de omuzlamaktadır. Son yıllarda Karadeniz’de, Kızıldeniz’de ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler, denizcilerin görevlerini çoğu zaman can güvenliklerini tehlikeye atarak yerine getirdiklerini bir kez daha göstermiştir.

Dünya ticaretinin devamlılığı için büyük fedakârlıklarla görev yapan denizcilerin güvenliği, artık yalnızca denizcilik sektörünün değil, uluslararası toplumun da öncelikli gündemlerinden biri olmalıdır. Denizcilerin çatışma ve krizlerin mağduru haline gelmemesi, can güvenliklerinin korunması ve uluslararası hukuk çerçevesinde güvenli çalışma ortamlarının sağlanması konusunda başta uluslararası kuruluşlar olmak üzere tüm paydaşlara önemli sorumluluklar düşmektedir.

Bu vesileyle, dünyanın her köşesinde zorlu şartlar altında görev yapan denizcilerimize şükranlarımı sunuyor, görevleri sırasında hayatını kaybeden denizcileri saygı ve rahmetle anıyorum. Dünya ticaretini taşırken riskleri de omuzlayan tüm denizcilerimizin 25 Haziran Dünya Denizciler Günü’nü kutluyorum."