Resmi Gazete’nin 7 Nisan tarihli sayısında yer alan ilana göre, Taşucu Liman Sahası’nda bulunan sanayi tesis alanı taşınmazı satış yöntemiyle, Taşucu Limanı ve lojistik tesis alanı taşınmazı 36 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilecek.

Geçici teminat bedeli 15 milyon lira olarak belirlenen ihaleye 25 Haziran’a kadar teklif verilebilecek. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

Vira Haber