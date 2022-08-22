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  3. “TAYK – Eker Olympos Regatta” Yelken Yarışında İlk Etabın Birincileri Belli Oldu
“TAYK – Eker Olympos Regatta” Yelken Yarışında İlk Etabın Birincileri Belli Oldu

“TAYK – Eker Olympos Regatta” Yelken Yarışında İlk Etabın Birincileri Belli Oldu

Marmara’yı en hızlı kat eden tekne, 06:44:24 saatlik derecesiyle “EKER 40” oldu

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Yelken sezonunun en önemli yarışlarından biri olan ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından gerçekleştirilen “TAYK – Eker Olympos Regatta”da Moda – Tirilye etabının birincileri belli oldu. 

Moda açıklarında başlayan ilk etap, Tirilye’de tamamlandı

Eker Süt Ürünleri’nin ana sponsorluğunda, Bursa Yelken Kulübü ve Moda Deniz Kulübü iş birliğinde onuncu kez gerçekleştirilen yarışın startı, Moda Deniz Kulübü açıklarında verildi 

Marmara’yı en hızlı kat eden tekne, 06:44:24 saatlik derecesiyle EKER 40 olurken, Moda – Tirilye etabının kategori liderleri ise şu takımlar oldu:

IRC 0: EKER 40
IRC I: Columbia Alize
IRC II: Coca-Cola İçecek DAS Carina
IRC III: NTS Danışmanlık Falcon

Yarışın ikinci gününde start 14.00’de Mudanya açıklarında verilecek. “TAYK-Eker Olympos Regatta” yarışının nefes kesen mücadelesi Mudanya’dan Tirilye’ye sahilden de takip edilebilecek. 

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