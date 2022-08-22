İTÜ MTAL ÖĞRENCİLERİ TEKNOFEST'TE

Bu yıl düzenlenen TEKNOFEST'in “İnsanlık Yararına Teknolojiler” yarışmasında Sosyal İnovasyon kategorisine 30 bin 240 takım başvuru yaptı. Bu takımlardan Rize'deki yarışmaya finalist olarak 174 takım seçildi. Lise kategorisinde 63 takım içinde yer alan İTÜ MTAL öğrencileri AŞİYAN takımı, finalde yarışarak projelerini jüriye sundu. Değerlendirme sonucunda ilk 10 takım arasına giren AŞİYAN takımı 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan TEKNOFEST’e katılmaya hak kazandı.

Danışmanlığını Biyoloji Öğretmeni Münevver Sağır’ın yaptığı Aşiyan takımı 8 kişiden oluşmakta. Takım kaptanlığını Miray Nur Özçelik’in yaptığı, Burak Berber, Ceren Kaymaz, Ayşe Efser Evin, Tolga Deniz Uğurlu, Emirhan Koçoğlu, Alp Oduncu ve Burak Çelik’ten oluşan Aşiyan takımı; Travelİst projeleri ile İstanbul’un tanıtımını yapmak amacıyla mobil uygulama geliştirdiler.

Vira Haber