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  3. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali’nde Sıra Yat Sınıfı Yarışları’na Geldi
TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali’nde Sıra Yat Sınıfı Yarışları’na Geldi

TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali’nde Sıra Yat Sınıfı Yarışları’na Geldi

En iyi yat yarışçıları, Olympos Regatta’nın klasik rotasında kapışacak.

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12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları’nda, merakla beklenen Yat Sınıfı Yarışları 16–17–18 Ağustos’ta yapılacak. Büyük bir rekabete sahne olacak yarışlar, 2024’te bir yelken festivaline dönüşen Olympos Regatta’nın önceki yıllarda izlenen klasik rotalarında gerçekleşecek.

 

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali, bu hafta sonu yapılacak Yat Sınıfı Yarışları ile sona erecek. 9 Ağustos’tan bu yana devam eden organizasyon, 16-17-18 Ağustos günlerinde en iyi yat yarışçılarını ağırlayacak.

 

Yaklaşık 50 tekne katılacak

 

Yat Sınıfı Yarışları, Olympos Regatta’nın önceki yıllarda izlenen klasik rotalarında yapılacak. Yarışlar, 16 Ağustos Cuma akşamı saat 19.00’da gece seyri ile başlayacak. Start, Moda Deniz Kulübü açıklarında verilecek. IRC 0, 1, 2 sınıfları için tekneler, Çınarcık’ta atılacak bir şamandırayı iskelelerinde bırakıp Moda Deniz Kulübü’ndeki finish hattına gelecek. IRC 3 ve 4 sınıfları ise Prens Adaları’ndan dönüş yapıp yine Moda Deniz Kulübü’nde finish verecek. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber tekneler finish vermeye başlayacak. Yarışa, yaklaşık 50 tekne katılacak. 17 Ağustos Cumartesi günü tekneler için start saati 14.00 olacak. Hava koşullarının uygun olması durumunda 17 Ağustos’ta 2 şamandıra yarışı yapılması planlanıyor. Start saatinin 12.00 olacağı 18 Ağustos Pazar günü de 2 şamandıra yarışı planlanıyor.

 

Ulusal medyada ve sosyal medyada canlı yayınlanacak

 

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'nın ilk iki gününde yapılan J/70 Sınıfı yarışları, grafik ve 3D modellemelerini 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışını yapan ekibin üstlendiği canlı yayınlarla izlenmişti. İzleyicilerin yarışın içinde hissetmesini sağlayan görüntüler, detaylı grafikler ve profesyonel anlatımlarla sporseverler tarafından beğeniyle karşılanan yayınlar, Yat Sınıfı Yarışları'nın son günü olan 18 Ağustos’ta da yapılacak.

 

Toplam 25 kameranın kullanılacağı çekimlerle Yat Sınıfı Yarışları; D-Smart 77. Kanal, ntv.com.tr, ntvspor.net ve Sportstv’den canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler ntv.com.tr, ntvspor.net ve Tribün Dergi’nin X (Twitter) sayfalarının yanı sıra, Eker’in sosyal medya sayfalarından da yarışları canlı olarak takip edebilecek.

 

12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta Takvimi:

 

Tarih Kategori                   Start Yeri                                                          Saat

9 Ağustos Cuma                            J70 TR 3. Ayak                 Setur Marinas                                           12.00

10 Ağustos Cumartesi                  J70 TR 3. Ayak                     Setur Marinas                                     12.00

11 Ağustos Pazar                          Burgazada Deniz Kulübü                  Burgaz Ada                                  12.00

11 Ağustos Pazar                             IOM Sınıfı                                                                Kalamış Su Ürünleri Kooperatifi                   12.00

13 Ağustos Salı             J70 Match Race                                           Setur Marinas                                     12.00

13 Ağustos Salı                   Hareketli Salma Kategorileri                 Galatasaray Yelken Şubesi                          12.00

14 Ağustos Çarşamba    J70 Match Race                                        Setur Marinas                                   12.00

14 Ağustos Çarşamba   Hareketli Salma Kategorileri                 Galatasaray Yelken Şubesi                          12.00

15 Ağustos Perşembe    Hareketli Salma Kategorileri            Galatasaray Yelken Şubesi                            11.00

15 Ağustos Perşembe     Hareketli Salma Kategorileri Ödül Töreni  Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisi                     19.00

16 Ağustos Cuma      Yat sınıfı                                                               Setur Marinas                                       19.00

17 Ağustos Cumartesi   Yat sınıfı                                                               Setur Marinas                                  14.00

18 Ağustos Pazar      Yat sınıfı                                                        Setur Marinas                                 12.00

18 Ağustos Pazar      Ödül Töreni                                               Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisi 19:00

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Vira Haber 

 

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