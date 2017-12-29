'TCG AKIN' Deniz Kuvvetleri’nin hizmetinde

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yürütülen “Kurtarma ve Yedekleme Gemileri Projesi kapsamında İstanbul Tersanesi'nde inşa edilen kurtarma ve yedekleme gemisi 'TCG AKIN' Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

İstanbul Tersanesi'nde yapılan törene; Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, İstanbul Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Şener, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert, Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkanı Erkan Dereli, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran ve denizcilik sektöründen birçok isim katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının görev ihtiyacına binaen Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile 28 Ekim 2011 tarihinde sözleşmesi imzalanan, 19 Ocak 2012 tarihinde kızağa konulan ve 03 Eylül 2014 tarihinde denize indirilen, Kurtarma ve Yedekleme Gemisi projesinin ikinci gemisi TCG AKIN (A-584)’ın teslim töreni bugün İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de yapıldı.

TCG AKIN, çok farklı zorluklar içinde barındıran denizaltıdan personel kurtarma operasyonunun, titiz bir planlama ve koordinasyon gerektiren safhalarından;

-Kayıp denizaltının aranması ve bulunması ile tespit ve teşhis faaliyetlerinin yürütülmesi,

-Denizaltı içinde bulunan personele havalandırma ve tıbbi desteğin sağlanması,

-Basınç odası tedavisi gereken personele gerekli müdahalelerin yapılması,

-Zorunlu durumlarda denizaltı personelinin fiilen satha getirilmesi imkân ve kabiliyetlerine sahip.

Bu özelliklerinin yanı sıra TCG AKIN, üzerinde bulunan Çok Bimli İskandil, (Multi Beam Echosounder), Aktif Sonar (Active Sonar), Akustik İzleme Yakalama Sistemi (USBL), Sualtı Telefon Sistemi (Underwater Telephone) ile Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (Remotely Operated Vehicle-ROV) ve Yandan Taramalı Sonar (Side-Scan Sonar) sistemi vasıtası ile azami 1000 metre derinliğe kadar çeşitli sualtı arama ve kurtarma faaliyetlerini de icra edebilecek.

Ayrıca gemi üzerinde mevcut hava ve karışım gaz dalış imkânları ile seyyar olarak gemi üzerinden kullanılabilen Atmosferik Dalış Elbisesi (ADS) vasıtası ile 365 metre derinliğe kadar insanlı dalış, otomatik yedekleme ırgatı ve kreyn desteği ile çeşitli sualtı onarım, enkaz çıkarma ve açık deniz yedeklemesi faaliyetlerinin icrası da ana görev fonksiyonları içinde öne çıkan özellikler..

Kurtarma ve Yedekleme Gemisi tamamen milli tasarıma sahip olup; inşa, donatım ve sistemlerinin entegrasyonu İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirildi. Bu çerçevede, gemi inşa malzeme ve hizmetlerinin yanı sıra gemiye entegre edilen sistemlerin büyük bölümü de yurt içinden temin edilmiş ve proje bedellerinin yaklaşık yüzde 65’inin yerli sanayii katılımı ve offset olarak gerçekleştirilmesi suretiyle, Türk sanayinin imkan ve kabiliyetleri etkin bir şekilde değerlendirildi.

Tasarım, inşa, donatım, test ve tecrübe faaliyetleri İstanbul Denizcilik A.Ş tarafından başarıyla tamamlanan Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, TCG AKIN (A-584) ismi altında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde görev alacak.

Vira Haber