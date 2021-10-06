Tersan Tersanesi, kimyasal tankerlerin kargo kaplamalarını tamamladı

Tersan Tersanesi, TRF Gemi Yönetim’e ait TRF MANDAL ve TRF MONGSTAD isimli kimyasal tankerlerin kargo tank kaplamalarının tamamlandığını duyurdu.

42.500 sqm alanın Marine Line ile kaplandığı dile getirilen açıklamada, bunun Türkiye’de şu ana kadarki en büyük Marine Line kaplama projesi olduğu bildirildi. Açıklamada, “Tersanemizde bu projeleri tamamlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” denildi.

Kargo tank kaplamada Marine Line’in tercih edilme nedenlerine de yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Advanced Polymer Coatings firmasının ürünü olan Marine LINE, kimyasal taşıyıcıları için mevcut olan önde gelen kargo tankı kaplama sistemidir ve tüm IMO onaylı tüm standartlara dayanan tek yüksek performanslı kaplama malzemesidir. Kimyasal kargolar için kullanılan Marine LINE, gıda sınıfı kargolar için de (GRAS) olarak kabul ediliyor. FDA ve tüm geçerli gıda maddeleriyle uyumlu olan MarineLINE kaplama, paslanmaz çelik – fenolik epoksiler ve çinko silikatlata göre daha fazla kimyasal direnç sağlıyor.”

Vira Haber