Rıdvan Kartal’ın ismi Piri Reis’te yaşatılacak

Piri Reis Üniversitesi, denizcilik sektörüne büyük katkılarda bulunan merhum denizci Rıdvan Kartal adına “Anma ve Konferans Salonu’na İsim Verme Töreni” gerçekleştirdi. Törene, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Rıdvan Kartal’ın ailesi, İMEAK DTO yönetim kurulu üyeleri ve Piri Reis Üniversitesi öğrencileri katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende ilk sözü Piri Reis Üniversitesi Rektörü Oral Erdoğan aldı. Rıdvan Kartal ile 1990’ların ortalarında tanıştığını ve 2003 yılında mevduat hesaplarının tahvile dönüşünü birlikte yaptıklarını belirten Erdoğan, “O günden sonra çok şey öğretti bana. Bizim için o hep yanımızda. Umarım herkes aynı şekilde düşünüyordur. Kalbimize yaşattığımıza inanıyorum” dedi.

Sektöre çok büyük hizmetleri oldu

Açılış konuşmasına yapan İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran, 16 Haziran günü akşamı ebediyete uğurlanan merhum Rıdvan Kartal’ın ismini Piri Reis çatısı altında ebediyete kadar yaşatmak üzere toplandıklarını belirti. Rıdvan Kartal’ın denizcilik sektörü ve Türk Deniz Eğitim Vakfı’ndaki (TÜDEV) görevine başladıktan denizcilik eğitiminin gelişmesi için çok büyük emekler verdiğini dile getiren Kıran, “Hem TÜDEV’de hem de Piri Reis Üniversitesi’nin bugünlere gelmesinde çok büyük emekleri olmuştur. Rabbimiz her insana doğuştan bir ömür biçiyor. Bazı insanları bu ömrü çalışkanlıkları ve çok değerli hizmetleri ile dolu dolu geçiriyor. Rıdvan abimizde ahir ömrünü çalışkanlığı, tevazuluğu, ileri görüşlülüğü ile çok değerli hizmetlerle geçirdi. Çok fazla ön plana çıkmazdı. Hiçbir zaman için birinci adam olmak gibi bir niyeti yoktu. Her zaman arka planda ama üstlendiği görevi elinden gelenin en iyisini sonuna kadar yaparak hem ailesine, hem ülkemize hem de sektörümüze, özelde de TÜDEV’e ve Piri Reis Üniversitesi’ne hizmet etti. 1995 yılında girdiği DTO meclisinde 2018 yılına kadar 23 yıl boyunca kesintisiz görev yaptı. Bu bile sektörümüz için ne kadar değerli, faydalı bir hayat geçirdiğini bir göstergesidir” dedi.

Kıran: Güzel insan Rıdvan Kartal’ı unutmayacağız

Kartal’ın hem TÜDEV’e hem de Piri Reis’e çok büyük emekleri geçtiğini tekrarlayan Kıran, şöyle devam etti; “Bugün bu binalarda, buralarda gördüğünüz her şeyde, toprağının alımından şu kürsünün üzerindeki mikrofona kadar emeği var. Bütün bu hizmetleri yaparken de sahip olduğu erdemler nedeniyle ‘güzel insan’ ifadesini hak eden insanlardan bir tanesiydi. Uzun yıllar tanışmaktan ve birlikte çalışmaktan ve hem dostluk yapmaktan çok ama çok keyif aldığım, çok öğrendiğim aklıma bir şey takıldığında sormak için aradığım ilk insanlardandı. Rıdvan abimizi insanlara yardım etmeyi seven, vizyoner, sıkıştığında yardım talep edebileceğin, her daim dostluk yapılabilen güzel bir insan olarak tanıdık ve öyle de unutmayacağız. Adını verdiğimiz bu salonda düzenlenen her toplantıda, her etkinlikte manevi varlığını daima yanımızda hissedeceğiz. İnanıyorum ki merhum Rıdvan abimiz bu şekilde yâd edildiği sürece kalplerimizde de yaşamaya devam edecektir.”

Tamer Kıran’ın konuşmasının ardından merhum Rıdvan Kartal anısına hazırlanan video gösterimi yapıldı.

Törenin ardından konferans salonuna Rıdvan Kartal ismi verildi.

Vira Haber