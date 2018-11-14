"Tersaneyi bilirseniz gümrükte en kârlı pozisyonu alırsınız"

Denizcilik sektörüne ithalat ve ihracat sırasında yaşanacak maddi kayıpları önlemek için gümrük konusunda profesyonel çözüm önerileriyle danışmanlık sağlayan Berk Lojistik ve Gümrükleme, şirketlerin mali yapılarının korunarak, kar oranlarının artırılması ciddi bir rol üstleniyor. “Biz önce müşterilerimizin çalışanlarıyız” diyen Berk Lojistik ve Gümrükleme Genel Müdür Yardımcısı Hakan Muşul’la yaptığımız röportajda, şirketlerin gümrük konusunda yaşadıkları sıkıntılar için profesyonel destek almasının şirketlerin mali tablolarına pozitif etkilerini ve denizcilik sektörünün beklentileri üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

Müşterileriniz size hangi noktada ihtiyaç duyuyor?

Avrupa Birliği’ne iş yapan, ona uyumlu olmaya çalışan bir ülke olsak da biz de mevzuat işleyişi farklı oluyor. Avrupa’da serbest dolaşımda 8’li bazda GTİP mevzuatı varken burada 12’li bazda GTİP uygulanması bazen ithalatçıya, bazen ihracatçıya vergi yükümlülükleri doğurabiliyor. Bu vergi yükümlülüklerinin doğmaması adına mal teslim alındığında biz devreye giriyoruz. Lojistik operasyonlarında sadece nakliye hizmetine dayanan bir yapı varken, gümrük danışmanlığı tarafında ise çok daha komplike bir şekilde hem ihracatçıyı hem ithalatçıyı koruyoruz. Aslında ihracatçı ve ithalatçı arasında yapılan ticarete ortak oluyoruz. İki tarafın maliyetlerini ne kadar koruyabilirseniz o kadar iyi yapmış oluyorsunuz işinizi.

Berk’i diğer müşavirlik firmalarından ayıran nedir?

Berk’in diğer firmalara göre avantajı bu firmayı kuran insanların tersane kökenli olması. Bu işin mutfağını, bir geminin nasıl yapıldığını, onun malzemesinin yerine nasıl monte edildiğini, nasıl projesinin çizildiğini, mali ve teknik hesaplamaların nasıl yapıldığını bilen insanlar bu işin başında olduğu için hem lojistik hizmeti verirken, hem gümrük müşavirliği hizmeti verirken bu bilgi birikim tabii ki de vermiş olduğumuz hizmete yansıyor.

Taşınan ürünleri tanımak önemli o zaman bu noktada?

Evet… Ürünü sadece ürün olarak görmemek gerekiyor. Aynı zamanda bir ürün kullanıldığı yere göre, maliyetine göre mevzuatı, tanımı değişebiliyor. Tabii burada işin fırınından gelmek ürünü tanımlandırabilmek açısından son derece önemli. Ürünü tanımsal olarak anlatmak gerektiğinde biz anlatırız gümrük dinler çoğu zaman. Bu kendini beğenmişlik olarak görülmesin. Sadece işini bilmekle ilgili.

Denizcilik sektörüyle ilgili mevzuatların firmalara olumlu ya da olumsuz etkilerini de takip ediyorsunuz öyleyse?

Denizcilik sektörü özel önem taşıyan bir sektör. Denizcilik sektörü geçmişte inişli çıkışlı dönemler yaşadı. Hükümetimiz bu sektörün ileriye taşınması için bazı teşvikler, ek mevzuatlar, yenilemeler getiriyor. Hangi ürünlerin vergilerde ne gibi muafiyetlerinin olduğu, ne gibi avantajlarının olduğunu iyi bilmemiz lazım. Bunu tabii ki de en iyi bizim bilmemiz lazım. Bu noktada kaçırılan ufacık bir detay firmanın binlerce lira zarar etmesine sebep olabiliyor.

2018 yılı sizin için nasıl geçti? 2019 yılından beklentileriniz nelerdir?

Geçen sene yine bu dönemde derginizle bir röportaj gerçekleştirmiştik. Hedefimizin o röportajda yüzde 20 büyümek olduğunu söylemişti Orhan Bey. Ülkemiz üzerine yapılan döviz baskısına ve ekonomik spekülasyonlara rağmen Berk’in hedefini gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. 2018’in son dönemlerini artık tamamladığımız büyüme hedeflerimizi, yapılanmamızı güçlendirerek desteklemekle geçirmek istiyoruz. 2019 hedefimiz için yüzde 30 gibi bir oranı önümüze hedef olarak koyduk. Bu yüzden 2019 yılına hazır girmek istiyoruz.

Son günlerde yaşanan ekonomik gelişmeler sizi etkiliyor mu?

Bizi sarsmaz. Bizi yormaz. Çünkü yerinde oturan bir firma değiliz. Bu durgun denilen dönemde bile birçok firmayla görüşüyoruz. Eğer ülke ekonomisine bakarsak. Tabii ki ülke denizcilik sektöründen ibaret değil. Bu manada hükümetimizin desteklediği bir kur politikası var. Biz bunun sonuna kadar arkasındayız. Yerli parayla ticaretin teşvik edilmesi gerekiyor. Daha önce de böyle senaryoları gördü Türkiye. Burası çok güçlü bir ülkedir. Sancağı Bosna’dan başlar, Hindistan’a kadar gider.

Denizcilik sektörünün dövizle yapılan ticaretin kısıtlama getirilmesine bazı itirazlar var?

Denizcilik sektörü bu konuda haklı çünkü kullanılan emtia zaten Euro bazında. Tamamen yurtdışına dayalı bir ticaret yapılıyor. Girdi olarak kullanılan birçok ürün Avrupa menşeili ya da sözleşmeler böyle yapılıyor. Belki ihracat anlamında başı çekmiyor ama istihdam hacmi bakımından çok büyük bir sektör. Devletimizin bu sektöre böyle bakması lazım. Sadece Tuzla’da bile nerden baksanız 100 bin kişi bu işten ekmek yiyor. Denizcilik sektörü hükümetimiz tarafından her zaman özel önem taşıyan bir sektör olmuştur, böyle de devam edeceğine inanıyoruz.

Berk lojistik kadrosunu oluştururken nelere dikkat ediyor?

Yapmış olduğumuz iş çok özel bir iş. Sıfırdan bir personeli yetiştirmek bizim için çok uzun bir süreç. O insanda birden fazla özellik aramamız gerekiyor. Sadece eğitimini almış olması hatta işi biliyor olması bile bazen yetmiyor. Aramıza yeni arkadaşlar katıldı. Dolayısıyla aramıza yeni katılan arkadaşların eğitimlerini tamamlamak 2018 planlarımız için en önemlisi. Bizim personelimizde başta patronumuz olmak üzere bireysellik söz konusu değildir. Dolayısıyla para odaklı çalışmıyoruz. İşimizde başarılı olabilmek ve ileriye taşımak bizim için daha önemli.

İletişim sizin işinizde çok önemli. Partnerlerinizle bu iletişimi nasıl sürdürüyorsunuz?

Berk Lojistik ve Gümrükleme sektörün talepleri doğrultusunda kurulmuş bir firmadır. Bu konuda bir ihtiyaç vardı ve uzun yıllardır müşterimiz olan firmalar bu şirketin kurulması için bizi cesaretlendi. Bu yüzden kurulduğu ilk günden beri bu konudaki tecrübesiyle iş ortakları tarafından aranılan ve çalışılmak istenen bir firma oldu. İletişim evet önemli, karşı tarafla aynı dili konuşmanız gerekiyor. Eğer konuşamazsanız orası hep eksiye düşüyor ve maddi kayba uğruyor. Uğraşarak artıya çevirdiğiniz her şey bir anda eksiye dönebiliyor.

Bunun önüne nasıl geçiyorsunuz?

Eğitimle… Çalıştığımız firmaların ilgili departmanlarındaki personelleri buraya çağırıyoruz ve dış ticareti A’dan Z’ye öğretiyoruz. Nedir, ne değildir… Ne zaman biz devreye girmeliyiz, hangi evrakı işlemek gerekir. Bu konuda bize o kadar güveniyorlar ki onların ticaret yaptığı yurtdışındaki tedarikçilerle konuşmalarına arka planda dahil oluyoruz. Yurtdışını anlayıp, yurtiçini de karşılıklı talepler doğrultusunda yönlendiriyoruz. Karşıyı iyi anlamak çok önemli ne kadar iyi anlarsanız o kadar verimli oluyor, işinizi o kadar iyi yapmış oluyorsunuz. Bizim maaşımızı evet Berk Lojistik veriyor ama aslında biz müşterilerimizin çalışanlarıyız. Bu gözle baktığınız zaman her şey takılmadan işliyor ve aksama yaşanmıyor. İş Berk Lojistik’in işi olduktan sonra buradan kimin o işle ilgilendiği önemli değil. Biz sadece Berk’i temsil eden kişileriz.

Kaynak: Deniz Ticareti Dergisi

Vira Haber