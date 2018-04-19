Ticaret gemileri yenilenebilir enerjiye yöneliyor

Dünyanın üç okyanusunda ve iç denizlerinde binlerce gemi her yıl 12 milyar ton yük ya da ürünü bir limandan başka bir limana ulaştırıyor. Dünya ticaretinin yüzde 85’i deniz üzerinden yapılırken, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkisi her geçen gün daha çok hissediliyor. İklim değişikliğiyle birlikte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek için Londra’da toplanan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), ticaret gemileri için önemli bir karar aldı. 176 ülkenin temsilcisinin katıldığı IMO toplantısında deniz taşımacılığındaki mevcut emisyonların 2050 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılması kararı çıktı.

Toplantıda, Avrupa Birliği ve Pasifik adalarındaki ülkelerin hepsi emisyonun azaltılması yönünde oy kullandı. Sadece Suudi Arabistan ve ABD ret oyu vermesi dikkat çekti. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu üyelerin kabul ettiği karar ile küresel iklim değişikliğinden sadece yüzde 3 oranında sorumlu olan denizcilik sektörü, yenilenebilir enerjiyle çalışan gemiler yapmak için çabalayacak.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, “Güçlü bir orta yol bulundu” dedi. IMO Temiz Gemicilik Komisyonu Başkanı John Maggs ise, “Gösterilen güçlü irade, yeni yakıtlar ve teknolojiler kullanan gemilerin olduğu bir sektörel dönüşümü tetikleyecek” dedi.

‘Yakıt sistemi değişecek’

Gemi makine başmühendisi Ömür Karataş ise, “Fosil yakıtların çevreye verdiği zararı düşürecek teknolojide gemiler inşa edilmeye başlandı. Otonom gemiler dünya deniz taşımacılığında önemli yer edinecek. Yüksek teknoloji ile üretilecek gemilerin işletme maliyetlerini azaltmak için personel sayısı bile düşürülecek. Daha profesyonel gemi yönetim şirketleri önem kazanacaktır. Bölgesel deniz ticareti artış göstereceği için emisyon hacmi düşük yakıtlı makinelerle donatılan gemiler yapılacak. Türk deniz taşımacılığı da değişimden daha az etkilenmek için eylem planı yapmalı” dedi.

Kaynak: Milliyet

Vira Haber