Uluslararası Türkmenbaşı Limanı 2 Mayıs’ta açılıyor

Türkmenistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Uluslararası Türkmenbaşı Limanı, açılış seramonisine hazırlanıyor. Açılışın tarihi 2 Mayıs olarak belirtildi.

Trend Haber Ajansı'nın haberine göre açılışa dair meseleler Bakanlar Kurulu'nda ele alındı. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ülkenin önemli ticaret yollarının kavşağında olduğuna vurgu yaptı. Özellikle Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" projesi ile tekrar önem kazanan İpek Yolu ticaretinin, Türkmenistan için büyük önem taşıdığını hatırladı.

Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'un Türkmenistan'ın ekonomik büyümesinde hayati bir önemi olduğunu vurguladığı limanın inşaatı Türk şirketi olan Gap İnşaat tarafından gerçekleştiriliyor. Limanın yıllık kapasitesi 17-18 milyon ton olarak belirtilirken inşaatın toplam maliyetinin ise 1.5 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

Türkmenbaşı limanı Türkmenistan'ın ticari mallara ulaşımını kolaylaştıracak. Denizlere kıyısı olmayan ülke, Hazar Denizi ve İdil (Volga) Nehri üzerinden Karadeniz'e ve uluslararası limanlara ulaşmayı hedefliyor.

Vira Haber