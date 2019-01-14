Tırhandil Cup 2019 Kış Trofesi II. Ayak Yarışları Sona Erdi

12 Ocak Cumartesi sabahı saat 9:00’da Gemibaşı Restoran’da yapılan brifingde II. Ayak’ta 8 tekne kayıt yaptığı öğrenildi.



Cumartesi günü hava muhalefeti nedeniyle yarışlar yapılmadı. Ama II. Ayak'ın 2. gün yarışı Pazar günü hem şamandıra, hem de 12 millik coğrafi rota yarışı olarak yapıldı.



OTOKAR TIRHANDİL CUP 2019 HALİL ÜNVER KIŞ TROFESI’NIN II. AYAK SONUÇLAR:



1. BASTARDA

2. KALİTA

3. HIZIR 1



12 Ocak Cumartesi akşamı FiFi Bistro isimli mekanında, Aralık ayında yapılan, ilk ayakta dereceye girenlere kupalarının da verildiği ödül töreni düzenlendi; yarışçılar ve misafirleri çok keyifli bir akşam geçirdi.



Otokar Tırhandil Cup 2019 Halil Ünver Kış Trofesi’nin III. Etap 16-17 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.





Vira Haber

