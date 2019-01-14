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RFNS Admiral Kasatonov ilk testi başarıyla geçti

RFNS Admiral Kasatonov ilk testi başarıyla geçti

Rusya, envanterindeki en yeni platformlardan biri olan RFNS Admiral Kasatonov hakkında açıklama yayınladı. Açıklamada, platformun ilk üretici testlerinin tamamlandığı bildirildi.

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Donanmanın en yeni fırkateynlerinden biri olan RFNS Admiral Kasatonov, üretici testlerine geçtiğimiz bahar ayında Finlandiya Körfezi’ndeki buzların çözülmesinin ardından başlayabilmişti. Platform, Baltık Test Alanı’nda gerçekleştirilen ilk safhanın ardından, St. Petersburg’a döndü.

Rusya merkezli Severnaya Tersanesi’nde inşa edilen gemi, 135 metre uzunluğunda. Deplasmanı 5 bin ton olan Admiral Gorshkov sınıfı platform, ikmal bütünlemesiz olarak 30 gün boyunca görev yapabiliyor.

Vira Haber

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