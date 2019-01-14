RFNS Admiral Kasatonov ilk testi başarıyla geçti

Donanmanın en yeni fırkateynlerinden biri olan RFNS Admiral Kasatonov, üretici testlerine geçtiğimiz bahar ayında Finlandiya Körfezi’ndeki buzların çözülmesinin ardından başlayabilmişti. Platform, Baltık Test Alanı’nda gerçekleştirilen ilk safhanın ardından, St. Petersburg’a döndü.

Rusya merkezli Severnaya Tersanesi’nde inşa edilen gemi, 135 metre uzunluğunda. Deplasmanı 5 bin ton olan Admiral Gorshkov sınıfı platform, ikmal bütünlemesiz olarak 30 gün boyunca görev yapabiliyor.

Vira Haber