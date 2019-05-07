Total Tatweer Petroleum ile işbirliği yapacak

Fransız enerji şirketi Total ve Bahreynli enerji şirketi Tatweer Petroleum, petrol ve doğalgaz arama ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedariklerinde işbirliği yapmak için bir mutabakat anlaşması (MoU) imzaladı.

Anlaşma kapsamında iki şirket, Khalij El-Bahreyn Havzasında devam eden arama ve üretim faaliyetlerinde işbirliği yapacaklar. Geçen yıl keşfedilen havzanın 81.5 milyar varil petrol ve 1.3 trilyon kübik feet gaz kaynağına sahip olduğu tahmin ediliyor.

Anlaşma ayrıca Tatweer Petroleum personelinin LNG ticareti ve petrol ve gaz faaliyetleri için eğitilmelerini de içeriyor.

Vira Haber