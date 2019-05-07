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Total Tatweer Petroleum ile işbirliği yapacak

Total Tatweer Petroleum ile işbirliği yapacak

Total, Bahreyn’de geçen yıl keşfedilen petrol ve gaz sahasında Bahreynli Tatweer Petroleum ile işbirliği yapacak.

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Fransız enerji şirketi Total ve Bahreynli enerji şirketi Tatweer Petroleum, petrol ve doğalgaz arama ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedariklerinde işbirliği yapmak için bir mutabakat anlaşması (MoU) imzaladı.

Anlaşma kapsamında iki şirket, Khalij El-Bahreyn Havzasında devam eden arama ve üretim faaliyetlerinde işbirliği yapacaklar. Geçen yıl keşfedilen havzanın 81.5 milyar varil petrol ve 1.3 trilyon kübik feet gaz kaynağına sahip olduğu tahmin ediliyor.

Anlaşma ayrıca Tatweer Petroleum personelinin LNG ticareti ve petrol ve gaz faaliyetleri için eğitilmelerini de içeriyor.

Vira Haber

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