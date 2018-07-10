Türk limanları rekor kırıyor

Geçen yılın aynı döneminde elleçlenen yük miktarının 4 milyon 746 bin TEU olduğu, böylece yüzde 15 civarında artış gerçekleştiği belirtildi.

Geçen yıl sonunda Türk limanlarında elleçlenen yük 10 milyon TEU'yu aşmış, Avrupa limanlarının üç, dünya limanlarının iki katı büyüme gerçekleştirilmişti. Bu yılın ikinci yarısında artış eğiliminin aynı şekilde devam etmesi halinde yıl sonunda Türkiye'deki limanlarda elleçlenen yük miktarının 11 milyon TEU'ya ulaşması öngörülüyor.

Öte yandan Türkiye'nin en eski konteyner limanlarından biri olan İzmir Alsancak Limanı'nda ilk 6 ayda elleçlenen yük miktarı 322 bin TEU olurken, Aliağa'daki üç konteyner limanının elleçleme miktarı 442 bin TEU'ya yükseldi. Türkiye konteyner limanlarındaki toplam transit yükler ise 836 bin TEU'ya ulaştı.



"Ticaret savaşları limanlarımız için fırsat olabilir"



İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Çin olmak üzere dünyanın egemen ekonomik ülkeleri çok çetin bir ticaret savaşına hazırlanırken, Türk limanlarında yük hacminin artışının umut verici olduğunu söyledi. Öztürk, "Dünya ticaret savaşları ülkelerin üretim yapılarını ve pazarlarını değiştireceği gibi deniz rotalarını da doğrudan etkileyecek. Maliyetinin 2 trilyon doları bulacağı öngörülen bu savaşı fırsata çevirebiliriz. Limanlarımızda elleçlenen yük miktarındaki artış bize bu yönde bir referans veriyor. Ülkemiz limanlarını üretim merkezlerine ve iç bölgelere lojistik merkezlerle bağlayarak daha fazla yükü karayollarından denize indirebiliriz. Türk limanları arasında daha kolay taşımacılık için düzenlemeler yapılmalıdır. Milli yüklerin yanı sıra aktarma yüklerini de ülkemize çekebiliriz. Ülkemizin yükünü düşük maliyet ve hızlı şekilde limanlarımıza indirdiğimiz takdirde dünyadaki amansız yarışta Türk sanayicisi ve ihracatçısı bir adım öne geçecektir. Türkiye, geniş vizyonlu denizcilik politikaları ile Yeni İpekyolu Projesi başta olmak üzere denizciliğin küresel rotalarında önemli bir merkez haline gelecektir" dedi.



Vira Haber