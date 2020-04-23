Türk P&I Sigorta A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Teker Vira Haber'e Konuştu

Vira Haber, Koronavirüs günlerinde denizcilik sektörünün nabzını tutan Instagram Canlı Yayın serisine devam ediyor.

Bugünkü Konuğumuz Türk P&I Sigorta A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Teker oldu. Ufuk Teker, Türk P&I Sigorta olarak Koronavirüse karşı aldıkları önlemlere, şirket olarak koronavirüs sürecinde ne gibi stratejik değişikliklere gittiklerine ve koronavirüs sonrası ne gibi değişikliklerin yaşanacağına dair önemli konulara değindi.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

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