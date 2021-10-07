Türkiye’nin ilk megayat marinası Port Azure, Göcek’te açıldı

Türkiye’nin ve hatta Avrupa’nın en uzun tek parça 245 metre uzunluğunda beton iskelesine sahip olarak dünyanın en büyük yatlarını en rahat ve güvenli şekilde ağırlayabilmek için tasarlanan Port Azure, doğanın zarafeti, sadeliği ve görkeminden ilham alarak, en üst kalitedeki yaşam stilini yalın bir şekilde deniz tutkunları ile bir araya getirmeyi hedefliyor.

STFA Yatırım Holding Başkan Yardımcısı Nur Taşkent, “Dünya yatçılığında mega yatlar giderek daha fazla ağırlığını hissettirmeye başlarken tekne boyutları da giderek büyümeye başladı. Artık limanlarımızda her geçen sene daha fazla 40 metre ve üstü tekneleri görüyoruz. Gururla söyleyebilirim ki, ülkemiz mega yat imalatında dünyanın en önemli üç ülkesi arasında. Biz çok mutluyuz çünkü, bu cennet sularımıza gelen mega yatlar artık Göcek’te güvenli bir sığınak bulacak. Yine çok mutluyuz ki; açmış olduğumuz bu liman ülkemize dünyanın en büyük yatlarını çekecek, hizmet verecek ve turizm gelirlerimize önemli katkıda bulunacaktır. Turizm potansiyelimiz çok büyük. Turizm sezonumuz Avrupa’da en uzun sezona sahip. Mayıs hatta Nisan ayında başlayıp Ekim sonu Kasım başına kadar uzanan bir sezon. Bu limanın açılışı bölgemiz turizm eko sistemine de etki edeceğini umuyor ve katma değeri yüksek bir turizm alt yapısı oluşturacağına inanıyoruz. Mayıs 2019’dan bu yana hayalini kuruduğumuz bugüne ulaşmamızda pek çok kurum ve kişinin emeği büyük. Öncelikle bize projeyi getiren, gerçekleşmesi yolunda büyük bir özveriyle çalışan dostum ve ortağımız Özgür Özgen’e şahsım ve ailem adına şükranlarımızı sunuyorum. Bu süreçte devletimizin tüm ilgili kurumlarını büyük bir samimiyetle yanımızda bulduk. İsimlerini saymadan bizi destekleyen tüm kurumlara, yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Proje ve inşaat sürecinde büyük bir özveriyle çalışan çözüm ortaklarımıza da ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum. Bu açılışın gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi de kutluyor ve teşekkür ediyorum. Son teşekkürüm de Göcek halkına. Bu süreçte bizim hep yanımızda oldular. Umuyorum biz de onların bu desteğine, limanımızda yürüteceğimiz başarılı faaliyetlerimizle karşılık vermiş oluruz. Tekrar bu mutlu günümüzde bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyor, bizimle birlikte keyifli bir zaman geçirmenizi diliyorum” dedi.

STFA Yatırım Holding Başkan Yardımcısı Nur Taşkent, Türkiye’de gerçekleştirdikleri dünya çapındaki projede birlikte yol aldıkları iş ortaklarından Göcek halkına kadar herkese teşekkürlerini sundu.

Sektör profesyonelleri, deniz tutkunları, yat severlerle birlikte farklı iş sektörlerinin önde gelen isimleri de Port Azure açılış etkinliğinin katılımcıları arasında yer aldılar.

Vira Haber