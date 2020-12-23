Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması'nda Ödül Heyecanı

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nin her yıl düzenlemekte olduğu Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması ödül töreni bu yıl pandemi koşulları sebebiyle internet ortamında gerçekleştirecek.

Denizcilik öğrencilerinin tasarımlarıyla katıldıkları yarışmada bu sene 14 elektrikli feribot tasarımı ödül için yarışıyor. Öğrenciler projelerini çektikleri videolar aracılığıyla anlattılar:

<span style="font-size:16px;"><span style="font-size:16px;"> </span></span>

Ödül töreni öncesinde birçok ünlü isim de, denizcilik öğrencilerine destek olmak için video paylaştı: