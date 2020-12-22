Uzmar Tersanesi’nde “Sıfır Atık” Dönemi Başladı!

12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında atık yönetmelik sistemini güncelleyerek sıfır atık sistemine geçen UZMAR Tersanesi, Kocaeli Serbest Bölgesi’nde Sıfır Atık Belgesi alan ilk tersane oldu.

Azalt (Reduce), Yeniden Kullan (Reuse), Geri Dönüştür (Recycle) sloganı ile yola çıkan ve Sıfır Atık sistemi hakkında detaylı personel eğitimlerini tamamlayan UZMAR Tersanesi’nde geri dönüştürülebilir atıklar için geçici depolama alanı kuruldu. Plastik, cam, kağıt, metal, ve diğer tüm geri dönüştürülebilen atıklar etiketlenerek bu alanda toplanıyor ve belediye tarafından geri dönüşüm tesislerinde

12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında atık yönetmelik sistemini güncelleyerek sıfır atık sistemine geçen UZMAR Tersanesi, Kocaeli Serbest Bölgesi’nde Sıfır Atık Belgesi alan ilk tersane oldu.

Azalt (Reduce), Yeniden Kullan (Reuse), Geri Dönüştür (Recycle) sloganı ile yola çıkan ve Sıfır Atık sistemi hakkında detaylı personel eğitimlerini tamamlayan UZMAR Tersanesi’nde geri dönüştürülebilir atıklar için geçici depolama alanı kuruldu. Plastik, cam, kağıt, metal, ve diğer tüm geri dönüştürülebilen atıklar etiketlenerek bu alanda toplanıyor ve belediye tarafından geri dönüşüm tesislerinde işlenmek üzere teslim alınıyor.

Sıfır Atık Belgesi ile birlikte bölgede geri dönüşüme büyük katkıda bulunacak olan UZMAR Tersanesi çevreci politikalarını her geçen gün daha da geliştirmekte.

Vira Haber