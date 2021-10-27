Ulusal Liman Kongresi 4-5 Kasım tarihlerinde DEÜ'de

DEÜ, pandeminin limancılık sektörüne etkilerinin ele alınacağı 1. Uluslararası Liman Kongresi'ne hazırlanıyor. 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek online etkinlikte liman ve terminal alanlarında çalışan akademisyenler ve sektör temsilcileri bilgilerini ve tecrübelerini paylaşacak.

Birincisi 2013 yılında düzenlenmiş olan Ulusal Liman Kongresi’nin beşincisi ve uluslararası düzeyde birincisi 4-5 Kasım 2021 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Denizcilik Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek.

Bu sene ilk defa uluslararası boyuta taşınan kongre çevrim içi olarak açık erişimle ulaşılabilir olacak. Kongrenin amacının, liman ve terminal işletmeciliği konularında çalışan akademisyenleri ve limancılık sektörü temsilcilerini bir araya getirerek limanlara ilişkin her türlü bilgi ve birikimin paylaşılmasına olanak sağlamak olduğu belirtildi. “Pandemi Sürecinde Limanlar: Belirsizliği Yönetmek” teması ile gerçekleştirilecek olan kongrede, akademi ve sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri sunulacak.

Kongre açılışı sırasıyla Bilim Kurulu Eş Başkanı Prof.Dr.Okan Tuna, Dokuz Eylül Üniversitesi Dekan Vekili Prof.Dr.D. Ali Deveci, TÜRKLİM’i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Erdemir, Deniz Ticaret Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nükhet Hotar'ın çevrim içi katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Kongrede ayrıca, davetli konuşmacı olarak Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Ticaret Lojistik Şubesi Başkanı Jan HOFFMAN ve Rusya Amiral Makarov Devlet Denizcilik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alexander KUZNETSOV yer alacaklar.

Toplam beş Akademik Oturum, bir Liman Sektörü Oturumunun gerçekleştirileceği kongrede 20 akademik bildiri sunulacak. Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Okan TUNA’nın yapacağı Liman Sektörü Oturumuna ise limancılık sektörünün önde gelen işletmelerinin temsilcileri ve yöneticileri katılacak olup, katılımcıların isimleri ve temsil ettikleri limanlar şu şekildedir:

• Aydın Şahankaya–Likitgaz Dağıtım ve Endüstri A.Ş. Gemi Operasyon Yöneticisi

• Buket Öztürk - MIP Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği Ticaret Müdür Yrd.

• Hakan Denizkuşu- DP World Yarımca Liman İşletmeleri Operasyon Grup Müdürü

• Kazım Keskin –Borusan Port Liman Operasyonları Direktörü

• Levent Akın - Likitgaz Dağıtım ve Endüstri A.Ş. SEÇ Müdürü

• Sedat Kara–Port of Adria CEO

• Serdar Zengin –Batıliman İskele İşletme Şefi

V. Ulusal / I. Uluslararası Limancılık Kongre’sine ilişkin yapılan açıklamada; Covid-19 küresel pandemisinin birçok alanda olduğu gibi limancılık sektöründe de çok önemli etkilerde bulunduğu ifade edildi. Yaşanmakta olan bu zorlu süreçte küresel tedarik zincirlerinin herhangi bir aksamaya uğramadan devamlılığı için kritik bir role sahip olan limanların, hiç şüphe yok ki dayanıklılıkları ve esneklikleri ölçüsünde başarılı olabilecekleri dile getirildi. Gerek ticari gerekse operasyonlara ilişkin belirsizliklerin yoğunlaştığı bu süreçte, liman yöneticileri için karar verme süreçleri hiç olmadığı kadar zor bir hale geldiği ifade edildi. Bu nedenle Kongre ana teması “Pandemi Sürecinde Limanlar: Belirsizliği Yönetmek” olarak belirlenmiş olup, V. Ulusal / I. Uluslararası Liman Kongresi hakkında detaylı bilgiye ve katılım bağlantılarına www.ulk2021.deu.edu.tradresinden ulaşılabilir.

Vira Haber