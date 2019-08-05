USS John C. Stennis’e  gençlik aşısı

ABD’nin USS John C. Stennis adlı uçak gemisi yenilenecek. Geminin gücünü sağlayan yakıt hücrelerin de içeren modernizasyon için Huntington Ingalls firmasıyla sözleşme değişikliğine gidildi. 290 milyon Amerikan doları değerindeki anlaşma programda ikinci ve üçüncü yıl planlamasını, uzun vadeli malzeme tedarikini kapsıyor.

Huntington Ingalls Industries firmasının Newport News Tersanesinde yürütülecek Yakıt İkmal ve Blok Bakım (Refuelling and Complex Overhaul /RCOH) modernizasyon programı geminin kullanım ömrünü 25 yıl uzatacak. Modernizasyon programının 2020 yılının Temmuz ayında tamamlanması planlanıyor. Tam yüklü olarak 100 bin tondan fazla deplasmana sahip olan Nimitz sınıfı platformun güvertesi 333 metre uzunluğunda. Gemi maksimum 56 km/ saat hıza ulaşabiliyor. Toplam 90 adet uçak taşıyabilen gemide öz savunma maksatlı kısa menzilli savunma silahı bulunuyor.

Vira Haber