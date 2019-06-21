Vali Yazıcı Çelebi Bandırma Limanı'nı inceledi

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Bandırma ilçesindeki Çelebi Bandırma Limanı'nı ziyaret ederek işleyiş hakkında bilgi aldı.

Yazıcı, ilk olarak Çelebi Bandırma Limanı'nı tanıtan ve liman hakkında teknik bilgiler içeren sinevizyon gösterimini izledi, ardından Çelebi Bandırma Uluslararası Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy limanın işleyişi hakkında Yazıcı'ya bilgi verdi.

Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı'nın Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olduğunu belirten Yazıcı, bölge için büyük önem taşıyan geniş kapasiteye sahip limanın kentin potansiyelinin değerlendirilmesinde büyük rol aldığını ifade etti. Vali Ersin Yazıcı daha sonra, kendi kullandığı römorkör ile Çelebi Bandırma Limanı'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerini kendi kullandığı 45 metrik ton çekme gücüne sahip römorkörü kullanarak tamamlayan Vali Yazıcı, Bandırma Limanı'nın 1924 yılından beri Türkiye'nin geçmişte önemli bir ticaret kapısı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bandırma Limanı halen ihracat, ithalat ve transit taşımacılığı açısından önemli bir limanımızdır. Hem modernizasyon hem de limanın kapasitesinin geliştirilmesiyle önemi artmıştır. Bandırma Limanı bölgenin önemli ticaret ve transit kapısı olmaya devam edecektir. Bandırma Limanı, sadece bölgesel yüke hizmet veren merkez olmaktan çıktı ve bir bölgenin limanı olarak faaliyet göstermekten ziyade bölgedeki yük trafiğinin limanı olma yönünde gelişme gösterdi. Bandırma Limanı konum itibari ile ithalat/ihracat yükleri, hem komşu ülkelere transit trafik hem de bölge bağlantılı transit yükler için ideal konumda. Buradan gelen yük demiryoluyla Türkiye'nin her tarafına ulaştırılıyor. Öncelikle burası ilimize doğrudan kazandırdığı gelirler dışında istihdama olan katkısı açısından Balıkesir için büyük önem arz ediyor. İstihdam bakımından, ulaşım bakımından, ilimizin ticari kapasitesinin artması bakımından çok büyük katkıları var" ifadelerini kullandı. İncelemelerde Yazıcı'ya, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar da eşlik etti.

Vira Haber