Yalıkavak Marina’da tekne sahiplerine müjde!

Yalıkavak Marina yıllık tekne bağlama ücretlerinde uyguladığı yüzde 30 özel indirim ile tüm yat severleri, hem 125 €/m2’lik cazip fiyatlardan hem de seçkin olanakları ile Türkiye’nin ilk yüksek kapasiteli süper yat marinasının benzersiz hizmetlerinden yararlanmaya davet ediyor.

Bu özel teklif, Yalıkavak Marina’da bulunan ve 30 metreye kadar tekneler için ayrılmış 51 bağlama alanı için Nisan 2020 sonuna kadar geçerli olacak. Bu sınırlı fırsat başka yönleri ile de benzersiz olmayı sürdürüyor.

Yalıkavak Marina’da bağlamış olan teknelerin kaptanları ve mürettebatları, “2018-2019 Dünyanın En İyi Süperyat Marinası” ünvanına ve British Yacht Harbor Association (TYHA) tarafından verilen 5 Altın Çapa derecelendirmesine sahip Yalıkavak Marina’nın benzersiz marina hizmetlerinden yararlanma fırsatını da yakalıyorlar.

Göz alıcı güzelliği ve çekici mekanlarının yanı sıra Yalıkavak Marina, marina operasyonlarını kusursuz yöneten iyi eğitimli ve tecrübeli çalışanları ve tüm yıl boyunca marinanın güvenliğini sağlayan etkili güvenlik ekibi ile de göz dolduruyor.

Yalıkavak Marina ayrıca 1000 amper – 380 volt kıyı elektriği, 7/24 palamar hizmeti, dalgıç hizmeti, 7/24 aktif güvenlik elektronik kontrollü girişler, her bağlama noktasında yüksek hızlı WiFi bağlantısı, yakıt istasyonu, gümrüksüz yakıt imkanı ve helikopter pisti olanaklarının yanı sıra gümrük kapısı olarak da işlev görüyor.

Yalıkavak Marina dünyaca ünlü markaların ve seçkin yaşam alanlarının dahil olduğu bölgenin en büyük lüks AVM’sine ve ödüllü Beach ve Boutique otellere de ev sahipliği yapıyor. AVM, oteller, SPA, fitness merkezi ve restoranlarda yat kaptanları ve mürettebatları için özel indirim imkanları ve sezon boyunca gerçekleşen keyifli ücretsiz etkinlikleri de bu muhteşem merkezin çekici özelliklerinden.

Bu cazip teklif ve “Dünyanın En İyi Süperyat Marinası”nın karşı konulmaz cazibesi birleşince, Ege’nin parlayan yıldızı Yalıkavak Marina’ya yepyeni bir ilgi oluşması kaçınılmaz görünüyor. Bu kış, Yalıkavak Marina ile tanışmak ve bu keyifli güzergahın keyfini çıkarmak için mükemmel bir zaman!

Vira Haber