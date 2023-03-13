Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin Dördüncü Ayak Yarışları Tamamlandı

Yedi etaptan oluşan organizasyonun dördüncü ayak yarışlarına 28 teknede 250 sporcu katıldı. Her ayağı iki günü kapsayan organizasyonda, dün olumsuz hava şartları nedeniyle tekneler denize açılamadı. Yelkenciler, ikinci gün ise önce yaklaşık 9 millik şamandıra rotada ardından da 17 milli coğrafi rotada mücadele etti.

Yarışçılardan Mehmet Ziya Telli, 23 yıldır yelken yarışlarına katıldığını söyledi.

Telli "Bugün iki yarış yaptık. Hava her şeyiyle uygundu. Gayet güzel yarıştık. Sportmence bir yarış oldu. Kazasız belasız bitirdik çok mutluyuz." dedi.

Ankara'dan katılan Derya Dinçer de, yarışların heyecanlı ve güzel geçtiğini ifade etti.

İkinci gün yarışlarının ardından ödül töreni düzenlendi. Marina Yacht Club'daki ödül töreni, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşuyla başladı. Törende, üç sınıf ve farklı kategorilerde dereceye girenler açıklanarak kupaları verildi.

IRC-A'da "Lemon", IRC-B 1'de "Strekoza", IRC-B 2'de "Aurora X- Schüco", IRC-B 3'de "Layd Sollare" ekipleri birincilik elde etti.

Destek 1'de ise "Singlestar", destek 2'de de "Moana-Ankara Yelken Kulübü" ekibi birinci oldu.

Organizasyon 1-2 Nisan'da 5'inci ayak yarışlarıyla devam edecek.

