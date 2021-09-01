Yeni Sirena 68 Cannes Yat Festivali’nde ilk kez dünyanın karşısına çıkıyor

Sirena Yachts, filosuna yeni katılan Sirena 68'in 7-12 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Cannes Yat Festivali'nde ilk kez dünyanın karşısına çıkaracak.

Sirena Marine Ticari Direktörü Ali Onger, Sirena 68'in müşterilerin talepleri doğrultusunda tasarlandığını vurguluyor ve şöyle devam ediyor: “Sirena 68, deneyimli bir denizcinin bir yatta aradığı tüm nitelikleri üzerinde barındırıyor. Özellikle, tüm yaşam alanlarında artırılmış konfor ve mahremiyetle misafirlerine kusursuz seyirler sunuyor.”

Ali Onger, Sirena 68'in benzerlerinden farkının ayrıntılarda başladığını söylüyor. “Bir kişi Sirena 68'e adım attığında herhangi bir yüzey ya da kumaş gibi detaylardan gözlerini alamaz hale geliyor. Bu ayrıntılar misafirlerde, iç mekanlarla hem daha önceden tanışıyor hem de ilk kez karşılaşıyormuş hissi yaratıyor.”

Sirena 68'in özel gövde şeklinin ortaya çıkardığı geniş hacimli alanlar sayesinde teknedeki misafirler diledikleri zaman kendilerine özel bir alan yaratabilirken dilediklerinde hep birlikte vakit geçirebiliyor.

Yenilikçi German Frers gövde tasarımı

Diğer tüm Sirena modellerinde olduğu gibi Sirena 68'in gövdesi de yenilikçi tasarımlarıyla yat sahiplerine deplasman süratlerinde birinci sınıf uzun seyirler sunan German Frers'in imzasını taşıyor.

Sirena 68'e kıç güverteden girildiğinde misafirleri içerisinde geniş ve tam donanımlı açık mutfağın bulunduğu ferah salon karşılıyor. Salon ve mutfaktaki dev camlar, deniz manzarasını

olduğu gibi içeriye taşıyor. Bu sayede içerideki kişi zahmetsiz bir şekilde bulunduğu yerden deniz manzarasının tadını çıkarabiliyor. Dev camların yarattığı ışık oyunları salonu adeta bir açık alana çeviriyor.

Alt güvertedeki ana kamara, gövdenin tüm enine yayıldığından sahibine çok geniş ve kullanışlı bir alan sunuyor. Kral boy yatağın bulunduğu ana kamara gündüzleri kocaman camlardan içeriye dolan gün ışığıyla, akşamları ise yaratıcı aydınlatma tasarımıyla pırıl pırıl bir dünya yaratıyor.

Şimdiden 20 adet satılan Sirena 68, Cannes Yat Festivali'nin yıldızı olmak için gün sayıyor.

Vira Haber