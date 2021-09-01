Tuna Masters Teos 2021 başlıyor

Yapıldığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören ve Tuna Masters serisinin ilk ayağı olan Tuna Masters Teos; Türkiye’nin ve Avrupa’nın en çok ilgi gören turnuvalarından birisi haline geldi. Yıllardır en çok ve en büyük balıkların yakalandığı Tuna Masters Teos’ta yarışmacılar bu yıl da dev balıkların peşinde koşup, hünerlerini gösterecekler.

Açık deniz balıkçılığının ustaları, toplamda 50’den fazla tekne ile yarışmadaki yerini aldı. Bu yıl, çevredeki marinalardan gelen tekneler dışında Kıbrıs gibi uzak rotadan gelen iki tekne de yarışmaya katılıyor. Yarışmacılar arasında uluslararası sularda kendini kanıtlamış bazı yarışmacılarla birlikte Suudi Arabistan, Güney Afrika, Yunanistan gibi ülkelerin sporcuları da turnuvada yarışacak.

2-5 Eylül 2021 tarihlerinde Teos Marina Cennet Bahçesi bölgesinde düzenlenecek organizasyon sahasına, pandemi nedeniyle kontrollü bir şekilde davetliler kabul edilecek. Organizasyonu takip etmek isteyen yatçılarımız, sahaya girebilecek. Turnuva sahasında kendi alanında dünya lideri bazı firmaların stantları gezilebilecek. Özellikle Cumartesi ve Pazar günü balıkların tartıya getirilişi ve ödül töreni heyecanla izlenecek.

Denizden gelen sanat, Tuna Masters Teos’ta…

Bu yıl ilk defa, Tuna Master Turnuvalarında Driftwood sanatçısı Cem Özipek sergi açarak “Denizden Gelen” sanat eserlerini sergileyecek. Turnuva sahası içinde 3 Eylül Cuma akşamı saat 18.00’de açılışı yapılacak sergide, Cem Özipek’in denizden gelen driftwood eserleri deniz tutkunlarının beğenisine sunulacak. Turnuva sonuna kadar, denizle sanatı buluşturan driftwood eserler görülebilir.

5.000 yavru balık doğaya salınacak…

Turnuvada Akdeniz Su ürünleri, Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü katkılarıyla, “1 yakalıyoruz 1000 salıyoruz” sloganı ile marina içinde 5.000 yavru balık denize salınacak. 4 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Teos Marina Cennet Bahçesi bölgesinde denizcilerin de katılımıyla yavru balıklar denize bırakılacak. Sportif balıkçılık turnuvasının bu etkinliği, doğaya saygı duruşu niteliğinde olacak. Denizle buluşacak 5.000 yavru balığın ilk heyecanına Teos Marina sakinleri şahit olacak.

Vira Haber