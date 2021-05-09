Yılport'tan, Uyuşturucu Yakalanan Gemiyle İlgili Açıklama

Orta Amerika ülkesi Panama'da, Mersin Limanı'na gittiği ileri sürülen bir konteynerde 616 paket kokain ele geçirildiği açıklandı.

Geminin yola çıktığı Ekvador'daki Puerto Bolivar limanını işleten Yılport olayla ilgili bir açıklama yayımladı.



Yılport'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Ekvador’daki Puerto Bolívar limanından yola çıkan bir yük gemisinin, Panama’dan geçişi sırasında Panama güvenlik birimleri tarafından durdurularak, gemide yasa dışı madde ele geçirilmesi sebebiyle basında ve sosyal medyada yer alan iddialar üzerine kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğumuz doğmuştur.

Yılport Holding A.Ş. olarak, dünyanın 10 ülkesinde, 22 adet limanın işletmeciliğini yapıyoruz. Çalıştığımız limanların bazılarında, bilhassa Latin Amerika’daki limanlarımızda, maalesef kaçakçılık girişimleriyle karşılaşmaktayız. Limanlarımızı en üst seviyede kaçakçılığa karşı mücadele ekipmanlarıyla donatsak dahi, yasa dışı örgütler, farklı yöntemler deneyerek kaçakçılık faaliyetleri denemektedirler. Buna karşılık biz de kolluk kuvvetleriyle eş güdüm içinde çalışarak, her yıl tonlarca kaçak mal yakalıyoruz ve yerel güvenlik birimlerine teslim ediyoruz.

Yılport Holding A.Ş. olarak bahse konu olan Puerto Bolívar limanının işletmeciliğini üstlenmekteyiz. Bir terminal işletmecisi olarak asli görevimiz, sahiplerinin limanımıza getirdiği yükleri gemilere yüklemek ve gemilerle limanımıza gelen yükleri sahiplerine teslim etmektir. Puerto Bolívar limanımızda da içi dolu konteyneri mühürlü şekilde sahamıza alıp, gümrük ve emniyet teşkilatlarının kontrolünden geçtikten sonra, gemiye yüklemekteyiz. Puerto Bolívar’da herhangi bir ticaret, yani mal alım satımı yapmayıp, sadece liman işletmeciliği gerçekleştirmekteyiz. Sorumluluğumuz, gemiye kargo yükleme ve gemiden kargo boşaltmakla sınırlıdır.

Bu limanımızda kaçakçılıkla mücadele için, yerel emniyet kuvvetleri, gümrük yetkilileri ve ABD güvenlik kurumu Department of Homeland Security ile iş birliği içinde çalışıyoruz. Liman sahamızda emniyet birimlerine ek olarak özel güvenlik hizmeti almaktayız. Kapalı devre kamera sistemiyle limanımız 24 saat izlenmekte, limana giren ve çıkan tüm araçlar ve araçların sürücüleri denetlenmektedir.

Gemiye yükleme öncesi emniyet kuvvetlerinin belirlediği konteynerleri, tespit sahalarına alıp konteynerlerin kontrol için kolluk kuvvetlerinin denetimine açılması hizmeti vermekteyiz. Deniz tarafında ise kendi özel güvenlik botumuz ile 24 saat devriye dolaşmaktayız ve Ekvador Donanması’ndan emniyet desteği almaktayız. Birçok başarılı kaçakçılık operasyonunda, yerel polis teşkilatı ile eş güdüm içinde çalışarak, bizden talep ettikleri bilgi ve hizmetleri limanımız içinde kendilerine sağladık ve sağlıyoruz. Kaçakçılığın Latin Amerika’da uzun yıllardır mücadele edilen bir sorun olduğunu biliyor ve bizden beklenen önlemleri alarak limanımızda tüm kargo süreçlerimizi güvenli hale getiriyoruz.

Puerto Bolívar’a son 5 yılda yaptığımız yatırımlarla, atıl durumda kalmış bu limanı canlandırarak, limanı geliştirdik ve limanımızda istihdam sağladık. Dünyanın en büyük gemicilik şirketlerinden MSC, Maersk, Hamburg Süd, Sealand gibi konteyner taşımacılığı yapan firmaları limanımıza getirdik. Yatırım planımız dâhilinde yeni liman ekipmanı, yeni vinçler, yeni iskele inşaatı yapmaktayız ve deniz tarafında derinleştirme işlemlerimiz devam etmektedir.

Öte yandan ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi’nin (Drug Enforcement Administration / DEA) yayımladığı raporlarda, Puerto Bolívar Limanı’nın Yılport Holding işletmesine geçtiği 2016 yılından beri, limanda yakalanan uyuşturucu miktarının 9 kat arttığı belirtilmektedir. Bu konuda DEA, Yılport Holding’in liman işletmesinden memnun olduğunu, Yılport’un Puerto Bolívar Limanı’na yaptığı teknolojik yatırımlar sayesinde yakalanan uyuşturucu miktarında gözle görülür bir şekilde büyük artış sağlandığı kaydedilmektedir.

Şirketimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde, güvenlik güçleriyle iş birliği içinde, yasa dışı madde ticareti ve kaçakçılıkla mücadelesini 7/24 sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yılport Holding A.Ş.