İstanbul20 °C

  1. HABERLER

  2. GEMİ & YAT İNŞA

  3. Yütek Gemi, Sağlık-1’i teslim etti
Yütek Gemi, Sağlık-1’i teslim etti

Yütek Gemi, Sağlık-1’i teslim etti

Bot, Çanakkale Kumkale Sağlık Denetleme Merkezi'nde görev yapacak.

A+A-

Yütek Gemi tarafından Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü için inşa edilen Sağlık-1 adlı bot, Çanakkale Kumkale Sağlık Denetleme Merkezi’nde düzenlenen törenle teslim edildi.

Törende Yütek Gemi Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Tekin ile beraber Çanakkale Boğazı Baş Tabibi Dr. Ferit Mayatürk de hazır bulundu.

yutek-gemi-saglik-2.jpg

Sağlık-1’in özellikleri

Uzunluk : 14.57 metre
Genişlik : 5.19 metre
Derinlik : 2.18 metre
Ana makine : Volvo 2 adet 515 kw 700 hp

Vira Haber

Bu haber toplam 193 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.