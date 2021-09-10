Yütek Gemi, Sağlık-1’i teslim etti
Bot, Çanakkale Kumkale Sağlık Denetleme Merkezi'nde görev yapacak.
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Yütek Gemi tarafından Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü için inşa edilen Sağlık-1 adlı bot, Çanakkale Kumkale Sağlık Denetleme Merkezi’nde düzenlenen törenle teslim edildi.
Törende Yütek Gemi Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Tekin ile beraber Çanakkale Boğazı Baş Tabibi Dr. Ferit Mayatürk de hazır bulundu.
Sağlık-1’in özellikleri
Uzunluk : 14.57 metre
Genişlik : 5.19 metre
Derinlik : 2.18 metre
Ana makine : Volvo 2 adet 515 kw 700 hp
Vira Haber
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Etiketler : yütek gemi, sağlık-1, çanakkale
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