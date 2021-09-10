Yütek Gemi, Sağlık-1’i teslim etti

Yütek Gemi tarafından Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü için inşa edilen Sağlık-1 adlı bot, Çanakkale Kumkale Sağlık Denetleme Merkezi’nde düzenlenen törenle teslim edildi.

Törende Yütek Gemi Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Tekin ile beraber Çanakkale Boğazı Baş Tabibi Dr. Ferit Mayatürk de hazır bulundu.

Sağlık-1’in özellikleri

Uzunluk : 14.57 metre

Genişlik : 5.19 metre

Derinlik : 2.18 metre

Ana makine : Volvo 2 adet 515 kw 700 hp

Vira Haber