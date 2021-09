Süveyş Kanalı'nda kısa süreli tıkanıklık: Gemi karaya oturdu

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı'nda trafik, bir konteyner gemisinin karaya oturması sonucunda bir süreliğine kapandı. Kanal idaresinin çalışmaları sonucunda sorun çok geçmeden çözüldü. Geçtiğimiz aylarda karaya oturan Ever Given gemisi, trafiği günlerce kapatıp büyük bir krize neden olmuştu.

DÖRT GEMİ DURDURULDU

Mısır'da bulunan ve dünya deniz ticaretinde kilit öneme sahip Şüveyş Kanalı bugün tekrar tıkanma tehlikesi atlattı. Abu Dabi merkezli The National'da yer alan habere göre Süveyş Kanal İdaresi kısa süreli tıkanıklığın kanalın 54. kilometre izinde gerçekleştiğini bildirdi. Port Said'den Süveyş istikametine hareket eden dört geminin durdurulduğunu belirten idare, kısa süre içerisinde ekiplerin gemiyi tekrar yüzdürüp kanalı açmak için seferber edildiğini ekledi.

The National'a konuşan kaynak, 'küçük çaplı' bir sorun yaşandığını ancak sorunun çözüldüğünü aktardı. Sky News Arabia da geminin karaya oturmasından kısa bir süre başarılı bir şekilde yeniden yüzdürüldüğünü, kanalın da trafiğe açıldığını doğruladı.

ALTI AY ÖNCEYİ HATIRLATTI

Süveyş Kanalı'nda yaşanan kısa süreli tıkanıklık, bundan altı ay önce yaklaşık 400 metrelik Ever Given konteyner gemisinin karaya oturuşunu hatırlattı. Dünyanın en büyük konteyner gemisi unvanını elinde bulunduran Ever Given neredeyse bir hafta boyunca kanal trafiğini durdurmuştu. Tıkanıklığın Mısır'a kabarık bir fatura çıkarmasının haricinde geminin karaya oturması dünya deniz ticaretini olumsuz yönde etkilemişti. Üstelik olay sırasında kurtarma ekibinden bir kişi de yaşamını yitirmişti. Kanal yönetimi daha sonrasında Süveyş Kanalı'nı genişletecek yüksek maliyetli projeyi açıklamıştı.

Kaynak: Gazete Duvar