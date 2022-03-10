YYachts, Türkiye Pazarına Yelken Açıyor!

Ünlü Alman yelken yarışçısı Michael Schmidt’in kurucusu olduğu YYachts, Tetra Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş distribütörlüğünde Türkiye pazarına girdi. YYachts’ın karbon fiberden yapılan lüks yelkenli modelleri, hafifliğiyle hız ve performans sunarken, geniş iç hacmi ile motoryat konforu yaşatıyor. İtalyan tasarımcılar tarafından tasarlanan yelkenlilerin, iç dizaynı ise tamamen kişiye özel olarak uyarlanabiliyor. Şimdiden Türkiye’den sipariş alan bu özel yelkenliler, tüm dünyada yılda sadece 25 adet üretiliyor.

Tetra Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş, ünlü Alman yelken yarışçısı Michael Schmidt’in kurucusu olduğu YYachts’ın Türkiye distribütörlüğünü üstleniyor. Dünyaca ünlü YYachts, geniş gövde yapısı ve iç tasarımıyla kullanıcılarına motoryat konforu sunarken, güçlü performansıyla ezber bozan bir yelkenli deneyimi vaat ediyor.

Yelken açmanın keyfini çıkarın!

Yelkenciliğin keyfini çıkarmanın hem pratik hem de konforlu tasarımlardan geçtiğine inanan Schmidt, “Konfordan ödün vermeyen, tüm temel denizcilik ihtiyaçlarına cevap veren pratik tasarımlara sahip keyifli tekneler” mottosuyla yola çıkıyor. YYachts yelkenlileri, yelkenin verdiği özgürlük hissini konforla buluşturarak, yalnızca lüks bir yatın sağlayabileceği en üst düzeyde rahatlığı sunuyor. Son teknolojiye sahip yelkenliler, mükemmel mühendislik ve olağanüstü işçiliğin eseri. Gövde, güverte, iç alanlar ve donanımı karbon fiberden yapılan bu özel tasarım yelkenliler, performanslarını ve geniş hacimlerini hafifliğine borçlu. Y7 (21 metre), Y8 (24metre) ve Y9 (27 metre) olarak üç boyutta üretilen YYachts modelleri, 80 beygirlik iki adet Nanni motoruyla manevra ve yanaşma kolaylığı sağlıyor. 2,2 metreye kadar inebilen teleskopik salmasıyla da, sığ bölgelere, kıyıya ve marinalara güvenle yaklaşabiliyor. Otomatik kontrol sistemleri ile kullanım pratikliği de yaratan yelkenliler, geniş bir mürettebata ihtiyaç duymadan sadece iki kişiyle bile güvenle denize açılabiliyor.

Bu deneyimde ailenin her ferdine yer var

YYachts modelleri herkesin rahatı düşünülerek tasarlanmış. Kullanışlı dış alanları ve sıcak iç tasarımıyla aile konforunda bir yelken deneyimi sağlayan YYachts modellerinin her alanı kişiye özel olarak değiştirilebiliyor. Sipariş aşamasında, mutfağınızdan yatak odanıza, tüm yerleşim yerini kendi kişisel düzeninize göre yapmanız mümkün. Ayrıca iç tasarıma ait renk, döşeme ve materyallerde de zevkinize uygun seçimler yapabilme imkânı sunan YYachts’ta rüzgârın eşsiz dansını ailenizle birlikte keyifle paylaşabilirsiniz.

Su üzerinde hareket etmenin en sürdürülebilir yolu

Karbon fiber ve sürdürülebilir malzemeden üretilen YYachts yelkenlileri, solar panelleriyle enerji ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Hafif rüzgarlarda bile, rüzgâr hızı kadar hız yaparak, çok iyi hızda seyreden yelkenliler bu sayede yakıt tüketimini de önemli ölçüde azaltıyor. Motoryatların rahatsız edici gürültüsü ise YYachts imzalı yelkenlilerde yok. Su üzerinde hareket etmenin en sürdürülebilir yollarından birini sunan YYachts, hem malzeme hem de yakıt tasarrufu ile fark yaratıyor.

Tüm dünyada yılda sadece 25 adet üretilen bu özel yelkenliler, 2,5 milyon Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Şimdiden Türkiye’den sipariş alan YYachts, teslimi bir yıl içinde gerçekleştiriyor.