35 Liman İşletmesi Online Toplantıda Bir Araya Geldi

Kocaeli’de bulunan 35 liman işletmesinin yöneticileri, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Kocaeli Liman Başkanlığı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi işbirliği ile düzenlenen online toplantıda bir araya geldi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Veda Doğusel ve Liman Başkan V. Murat Akpınar da birer konuşma yaptı.

İKİNCİ KEZ TOPLANACAKLAR

2020 yılında yük elleçleme sıralamasında ilk sırada yer alan, en fazla gemi trafiğine ve en fazla gelen gemi sayısına sahip, Avrupa’nın 7’nci büyük limanı olan Kocaeli limanlarının tesis yöneticilerinin katıldığı toplantıda ayrıca yöneticiler görüş ve önerilerini sunma fırsatı buldu.

İlk kez gerçekleştirilen etkinliğin; katılımcıların talebiyle Kocaeli Liman Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü dış paydaşlarından Gümrük Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü katılımıyla ve yine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un başkanlığında ikinci kez gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Vira Haber