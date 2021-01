“Kurtarma 13” Römorkörü Denize İndi!

Dünyanın incisi Türk Boğazları'nın emniyetini sağlamak üzere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile UZMAR arasında iki adet römorkör inşasına ilişkin 30 Mayıs 2020 tarihinde imzalanan sözleşmenin ardından UZMAR, Türk Boğazlarında kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini sağlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için römorkörlerin (RAstar 3200W) inşasına başlamıştı. 32 metre boya ve 80 ton çekme gücüne sahip römorkörler için mayıs ayı başında yapılan ihalede en iyi teklif UZMAR Tersanesi vermişti.

Römorkörlerden ikincisinin denize iniş tarihi ise Şubat (2021) ayı olarak planlanıyor. UZMAR her iki römorkörü de rekor bir sürede ve en üstün standartlarda inşa ederek yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.

YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan denize iniş anlarının ardınan UZMAR Yönetim Kurulu Ahmet Noyan Altuğ, şunları söyledi: "KEGM için yapacağımız römorkörler UZMAR için prestij projesidir. YDO (Yüksek Denizcilik Okulu) ruhundan başlayan Türk denizcilik kültürünü temsil ediyoruz. YDO, bizleri Yedirdi Doyurdu Okuttu, bizlere iş verdi aş verdi.

Devletimiz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız sayesinde bizler, şimdi dünyada sayılı römorkör ve iş tekneleri üreten şirketler arasındayız. Kıyı Emniyetimiz için yapacağımız bu römorkörleri de dünya standartlarında üretiyoruz. Kendi devletimize dünyadaki en kaliteli römorkörleri yapıyoruz. “Kurtarma 13” römorkörümüz çok şükür bugün selametle denizle buluştu. Bu gurur verici günde, pandemi önlemleri doğrultusunda tersanemizde misafir ağırlayamasak da, canlı yayın üzerinden denize inişi an be an izleme imkanı bulduk. Römorkörümüzün pruvası neta olsun, devletimize, milletimize, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze, denizcilerimize ve denizlerimize şimdiden hayırlı olsun.”

Kıyı Emniyeti için inşa edilen, dünyada kendi sınıfında denizcilik, manevra ve eskort kabiliyeti yüksek römorkörlerden RAstar 3200W serisi römorkörlerin temel hizmetleri; gemi kurtarma hizmetleri, gemi refakati, çekme ve itme hizmetleri, römorkörcülük hizmetleri, liman hizmetleri, yangın söndürme hizmetleri, hazırda bekleme (stand-by) görevlerini yerine getirecek. Her bir römorkör, iki adet değişken pitchli ASD pervaneyi tahrik eden, iki adet deniz tipi dizel makine ile sevk edilecek.

Vira Haber