İMEAK DTO Marmaris Şubesi 2021 Yılı Gelir Tarifesinde Yapılan Artışlar Hakkında Açıklama Yayımladı

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Marmaris Şubesi bir açıklama yayımlayarak, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin limanlar hakkında gelir tarifesinde yaptığı değişiklikleri yerinde bulduğunu belirtti. Başkanlığını Halil Bağlı'nın yaptığı yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, özel teknelerin çoğalmasının ve denizciliğin gelişmesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edilirken, bu artışın ticari teknelerin faaliyetlerine engel olmamasının önemine vurgu yapıldı.

İMEAK DTO Marmaris Şubesi'nin açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Muğla Büyükşehir Belediyesinin liman bağlama ücretlerinde Ticari Teknelere devletimizce açıklanan enflasyonun da altında kalan yeniden değerleme oranında %9 artış yapılmıştır. Belediye limanlarında hizmet alan özel tekneler için yapılan düzenleme ise, Belediye limanlarına oluşan yoğun bağlama talepleri, özel marinaların fiyatları ve yapılan artışlarda da göz önünde bulundurulduğunda hala diğer bağlama yapılacak yerlerin oldukça altındadır.

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden biri olan, ülkemizde ve bölgemizde neredeyse alternatifi bulunmayan Mavi yolculuk diye tabir edilen Yat Turizmine hizmet eden Ticari Yatların, Günlük Gezi Teknelerinin, Yolcu Motorlarının faaliyet gösterdiği Muğla ilinde, tek barınma, bağlama ve yolcu indi bindi yeri olarak kullanılacak limanlar sadece Kamuya ait ve İlimiz genelinde Muğla Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan tesislerdir. Ticari teknelerimizin faaliyetleri ve Büyüklükleri de göz önünde bulundurulduğunda konumları itibariyle en yüksek dip derinliğine sahip en uygun bağlama yerleri yine belediye bağlısı limanlardır.

Her ne kadar bağlama kapasiteleri yüksek ve en büyük özel marinalar bölgemizde bulunsa da ticari teknelerin faaliyetlerine uygun olmamaları, bağlama ücretlerinin de yüksek olması sebebiyle geçimini deniz turizminden sağlayan ve tek geçim kaynakları tekneleri olan ticari tekne sahiplerinin özel marinalarda bağlaması da mümkün değildir. Deniz Turizmine hizmet veren bu tarz ticari teknelerimizin bağlayacak ve barınacakları alternatif tesisler de bulunmamaktadır.

5216* ve 5393** sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Muğla Büyükşehir belediyesi tarafından işletilen bölgemizdeki limanlarda bağlayan özel tekne sayılarında son yıllarda çok fazla artış olmuştur. Bunun sebebi ise ticari teknelere göre belirlenen uygun fiyat tarifesi ve bu fiyatların özel marinaların çok çok altında olmasıdır. Bilindiği üzere 2020 Mart ayından itibaren Pandemi sebebiyle ticari teknelerimizin birçoğunun tur rezervasyonları iptal olmuş ve liman içi hareketliliği azalmıştır. Özel teknelerle beraber limanlarımızda bağlama yeri sıkıntısı ortaya çıkmış ve Ticari Teknelere limanlarımızda yer bulmakta zorlanılmıştır.

Yine yaşanan bu liman içi hareketsizlik ve özellikle özel teknelerin günlerce hatta aylarca bağladıkları yerden kalkmamaları sebebiyle ticari teknelerimiz bazen içerisindeki personeliyle birlikte kısıtlı imkanlarda günlerce alargada beklemiş bazen de içerisinde müşterisiyle açıkta beklemek zorunda kalmışlardır. Bu durum ülkelerine dönmek üzere ulaşım araçlarına yetişme telaşında olan misafirlerin belirtilen saatte limana yanaşılamaması sebebiyle sıkıntı yaşamalarına sebep olmuştur. Ayrıca aynı gün yeni yolcu alacak teknelerimizin kumanya, yakıt, su ikmali, tekne temizliği vb. faaliyetlerinde gecikme yaşanması sebebiyle de tur programlarında aksamaların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Her şey bir yana, planlanan saatte teknelerimizin limana yanaşamaması, ilçelerimizi tanımak, görmek ve alışveriş yapma isteğinde olan yerli ve yabancı turistlerin ülkemize ve bölge esnafına olabilecek katkılarına da engel teşkil etmiştir.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde son yıllarda amatör denizci ve özel tekne sayılarında yaşanan artış ve denizciliğin gelişmesi bizleri mutlu etmektedir, bizler de bu gelişimi desteklemekteyiz, ancak aynı oranda özel marina sayıları ve bağlama kapasiteleri de artmış olmasına rağmen ticari teknelere hizmet veren bağlama yerleri sabit kalmıştır.

Sektör olarak yaşadığımız sıkıntılar da göz önünde bulundurulduğunda kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılında uygulamaya koyduğu ücretlendirmelerin yerinde ve doğru olduğunu , bu şekilde dahi özel tekneler için belirlenen ücretlerin bölgedeki faaliyet gösteren özel marinalardan 3’de 1, 4’te bir oranda düşük olduğu ve belediye bağlısı limanlardan faydalanmak isteyen yabancı bayraklı ve Türk bayraklı özel teknelerin taleplerinin de karşılama sorumluluğu içerisinde olduğu görülmektedir. Sektörü korumak adına yapılan bu düzenlemeyi bölgemizdeki ticari tekneleri temsil eden Deniz taşıyıcılar kooperatifi ve oda olarak desteklediğimizi belirtmek isteriz.

Başından beri istişare içinde beraber ortak çalışmalar yürüttüğümüz Büyükşehir belediyesi yöneticilerimizin bundan sonraki süreçlerde de sektörümüze ve bizlere daha fazla destek olmalarını temenni eder, biz sektör temsilcileri olarak da her türlü desteği vereceğimizi belirtmek isteriz."

Vira Haber